台湾债市：10年增额券殖利率收创近一个半月新低，因标债结果优于预期

* 10年增额券殖利率收低，因标债结果优于预期 * 投资盘胃纳佳，另空单也回补 * 明日106/9R殖利率区间料在1.00-1.02% 路透台北11月7日 - 台湾10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率周二收跌，创10年券近一个半月收盘新低，因标债结果优于预期，除了投资盘胃纳佳，空单也回补。 交易员表示，盘初台债随美债殖利率走低，午间公布标售公债结果低于预期，可见银行投资盘资金仍然很多，因此即便接下来二次的增额发行马上将上场，买盘仍踊跃。预料台债可能落于窄幅波动整理，除非量能增加酝酿方向性，否则不易见到大行情。 〞投资盘年底前想把资金配置完，看来很急的样子。〞一位大型证券商交易员说。 央行午间公布10年期公债106/9R期得标利率在1.009%。该结果低于路透调查预估的1.02-1.04%，与上次标售的10年公债106/9得标利率1.009%相同。此期券本周五发行。 紧接着12月5日将标售的10年106/9期二度增额公债，亦将于11月17日展开发行前交易。 10年券收盘前低是9月26日的1.0030%。 另一家大型银行交易员则表示，近两期10年公债标售结果皆在1.009%，目前水位即在各方交易成本附近，殖利率不易有太大变化。而今年仅剩下最后两个月，可预见的新增公司债及公债筹码并不多，显示接下来可去化资金去处有限。 〞供给太少了，有人先进去卡位，〞她说。 交易员预估，明日10年增额公债106/9R发行前交易殖利率交投区间料在1.00-1.02%；五年券106/10期殖利率区间料在0.67-0.69%。 美国短期公债与长期公债收益率差周一触及10年来最窄水平，因国内通胀低迷，支持了对长债的需求。指标10年期公债收益率跌2.5个基点，报2.318%，盘中触及两周最低。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/10 -0.68 0.6762% 0.6762-0.6855% 8.0 10 106/9R -2.57 1.0085% 1.0060-1.0293% 49.0 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0100% 5 106/10 0.6762% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)