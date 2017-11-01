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台湾债市：10年增额券殖利率收小升，窄幅盘整等待美国众多变数引方向
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2017年11月1日 / 早上7点28分 / 1 天前

台湾债市：10年增额券殖利率收小升，窄幅盘整等待美国众多变数引方向

2 分钟阅读

    * 10年增额券发行前交易殖利率收升，全日窄幅盘整
    * 后续仍待观察美国众多变数而定
    * 明日106/9R殖利率区间料在1.035-1.050%

    路透台北11月1日 - 台湾指标10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率
周三收小升。交易员指出，台债随美债殖利率小幅向上，但交投意愿仍淡，全场波幅甚小，
本周后续仍待观察美国众多变数而定。
    
    上日收盘后台湾公布第三季经济成长率为3.11%，市场淡漠回应。他们认为，今、明两
年台湾经济成长率都为2%左右，未出意料之外，对市场影响中性。
 
    〞10年券尾盘升幅缩小，振动幅度不大，成交也淡。〞一位大型证券商交易员表示。
    
    台湾第三季经济成长率创出两年半高位，并为连续第六季正成长，因出口及消费均优于
预期。分析师认为，该数据好于预期，但尚不足以令央行升息。主计总处8月
预估今、明年的GDP分别为2.11%及2.27%。
    
    
    **五年券筹码稳固**
    
    五年期指标公债106/10期收盘殖利率则逆势收跌。交易员认为，银行对于短券的养券需
求仍高，持券信心强，再加以本期公债的筹码相当稳固，殖利率守在低位。
    
    〞总之就是钱多，限制了长券还有前端的跌幅。〞另外一位交易员说。
    
    他们也说，今日有台电将标公司债，预计周五下午公布结果。有大型券商认为目前各方
投标的意愿偏向积极，有交易员认为利率可能创下今年新低。      
    
    一小型证券商交易主管认为，美国本周众多的事件、数据表现仍将影响美债，进而使台
债波动，但幅度可能不会太大。也因市场交投偏向清淡，各方以养券慢慢累积获利，交易意
愿偏低。    
    
    美联储周三结束为期两日的政策会议后料将维持利率不变，但投资者关注12月可能升息
的新线索。
    
    美债价格周二持稳，因投资者等待本周的诸多事件。周三财政部将发布再融资计划，美
国联邦储备理事会(FED/美联储)将结束为期两日的政策会议，共和党议员可能会发布减税议
案。指标10年期公债收益率报2.37%，全日基本持平。 
    
    交易员预估，明日10年增额公债106/9R发行前交易殖利率交投区间料在1.035-1.05%；
五年券106/10期殖利率区间料在0.69-0.70%。      
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5  106/10                      -0.12     0.6958%  0.6958-0.6970%       1.5
 10  106/9R                      +0.60     1.0440%  1.0425-1.0470%      27.5
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10    106/9R                       1.0440%
   5    106/10                       0.6958%
   2     106/7                      没有成交
  (完)          
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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