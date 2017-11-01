台湾债市：10年增额券殖利率收小升，窄幅盘整等待美国众多变数引方向

* 10年增额券发行前交易殖利率收升，全日窄幅盘整 * 后续仍待观察美国众多变数而定 * 明日106/9R殖利率区间料在1.035-1.050% 路透台北11月1日 - 台湾指标10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率 周三收小升。交易员指出，台债随美债殖利率小幅向上，但交投意愿仍淡，全场波幅甚小， 本周后续仍待观察美国众多变数而定。 上日收盘后台湾公布第三季经济成长率为3.11%，市场淡漠回应。他们认为，今、明两 年台湾经济成长率都为2%左右，未出意料之外，对市场影响中性。 〞10年券尾盘升幅缩小，振动幅度不大，成交也淡。〞一位大型证券商交易员表示。 台湾第三季经济成长率创出两年半高位，并为连续第六季正成长，因出口及消费均优于 预期。分析师认为，该数据好于预期，但尚不足以令央行升息。主计总处8月 预估今、明年的GDP分别为2.11%及2.27%。 **五年券筹码稳固** 五年期指标公债106/10期收盘殖利率则逆势收跌。交易员认为，银行对于短券的养券需 求仍高，持券信心强，再加以本期公债的筹码相当稳固，殖利率守在低位。 〞总之就是钱多，限制了长券还有前端的跌幅。〞另外一位交易员说。 他们也说，今日有台电将标公司债，预计周五下午公布结果。有大型券商认为目前各方 投标的意愿偏向积极，有交易员认为利率可能创下今年新低。 一小型证券商交易主管认为，美国本周众多的事件、数据表现仍将影响美债，进而使台 债波动，但幅度可能不会太大。也因市场交投偏向清淡，各方以养券慢慢累积获利，交易意 愿偏低。 美联储周三结束为期两日的政策会议后料将维持利率不变，但投资者关注12月可能升息 的新线索。 美债价格周二持稳，因投资者等待本周的诸多事件。周三财政部将发布再融资计划，美 国联邦储备理事会(FED/美联储)将结束为期两日的政策会议，共和党议员可能会发布减税议 案。指标10年期公债收益率报2.37%，全日基本持平。 交易员预估，明日10年增额公债106/9R发行前交易殖利率交投区间料在1.035-1.05%； 五年券106/10期殖利率区间料在0.69-0.70%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/10 -0.12 0.6958% 0.6958-0.6970% 1.5 10 106/9R +0.60 1.0440% 1.0425-1.0470% 27.5 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9R 1.0440% 5 106/10 0.6958% 2 106/7 没有成交 (完) 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)