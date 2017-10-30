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台湾债市：10年增额券殖利率收盘小跌，交投阑珊待国际消息面厘清
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2017年10月30日 / 早上7点11分 / 1 天前

台湾债市：10年增额券殖利率收盘小跌，交投阑珊待国际消息面厘清

2 分钟阅读

    * 10年增额券发行前交易殖利率收盘随美债小跌，追价乏力
    * 等待国际消息面进一步厘清方向
    * 明日106/9R殖利率区间料在1.04-1.06%

    路透台北10月30日 - 台湾指标10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率
周一收低，跟随美债走跌。交易员指出，台债殖利率虽跌，但往下追价乏力，市场交投意兴
阑珊，等待国际消息面进一步厘清。
    
    他们表示，台债多头追价乏力，殖利率缩减跌幅，市场交易心态相当谨慎，等待美国本
周事件一一厘清方向。本周美国FOMC召开会议(周二-周三)、周五将公布非农就业报告以及
总统特朗普(川普)将公布美联储主席人选，此外税改的进度也备受国际市场关注。
       
    〞如果没有特殊的事情，台债就再继续盘整，〞一位大证券商交易员表示。
    
    也有一中型证券商表示，美国10年期公债殖利率目前在2.45%水位有所支撑，若是小幅
拉回整理也算合理。至于减税一事对美国经济和全球金融流向有所影响，值得密切关注。
    
    台债消息面方面，交易员表示，目前新一期10年券106/9R期公债的空单仓量为60多亿台
币，还未到达预计标售金额--250亿台币的三分之一，空单量也还算中性。
    
    至于明年的发债金额，财政部日前虽表示若排除前瞻特别预算案，明年的发债金额料约
4,000亿台币左右，与今年相当，但交易员认为，前瞻特别预算案的资金缺口在集中显现后
，财政部可能以突发的增发公债因应，目前尚难估算影响情况。
     
    美债收益率周五下跌，因加泰罗尼亚议会宣布从西班牙独立，且有报导称，特朗普总统
倾向于选择美国联邦储备理事会(FED，美联储)理事鲍威尔担任下任联储主席。
美国10年期公债收益率报2.419%，较周四尾盘的2.454%低，稍早触及七个月新
高的2.477%。

    交易员预估，明日台湾10年增额公债106/9R发行前交易殖利率交投区间
料在1.04-1.06%；五年券106/10期殖利率区间料在0.70-0.71%。    
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5  106/10                      -0.90     0.7030%  0.7000-0.7065%       8.0
 10  106/9R                      -0.95     1.0510%  1.0425-1.0520%      48.5
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选          
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       1.0510%
   5    106/10                       0.7030%
   2     106/7                      没有成交
 (完)           
    
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 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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