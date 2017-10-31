台湾债市：10年增额券殖利率收跌但幅度有限，年底将近交投偏清淡

* 10年增额券发行前交易殖利率收收，幅度有限 * 国际变数多，且年底将近交投偏向清淡 * 明日106/9R殖利率区间料在1.03-1.06% 路透台北10月31日 - 台湾指标10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率 周二收跌。交易员指出，台债跟随美债殖利率走低，不过跌幅受限。市场除了观望美国本周 众多的数据及事件结果之外，年底将近，皆令交易意愿阑珊。 交易员说，本周美国有非农就业数据、美联储会议和美联储主席人选公布等重要经济数 据及事件，交投谨慎。至于本地因素，则有明年初央行总裁将更换、以及全年发债计划等， 市场亦倾向观望。 〞量缩也很正常，因为也接近年底了，要看明年要怎么布局。〞一位大型商银交易主管 说。 他们表示，美债近期波动稍大，不过台债先前殖利率弹升不多，因此近期虽跟美债走跌 ，幅度稍小。目前美国10年公债在2.45%以上突破不易，税改方案进度仍是影响美国总体经 济面最重要的指标。 也有大型商银交易主管认为，近期全球除少数央行之外，大多由原先的宽松货币政策走 向利率正常化的脚步，因此债市殖利率料有走高风险。 另外一家本地小型商银交易员则认为，近期交投谨慎，大家看〞淡〞市场，觉得没有交 易价值，使得成交量颇低。但投资价值仍在，因此买入后养券的意愿仍高。 另一家大型民营商银交易员则认为，美国减税进度和国际油价仍须注意，尤其是油价走 高已接近先前的区间高位，这可能拉抬通膨的水位，令利率走高风险大增。这亦使得债市追 价的意愿偏低。 油价周二下滑，因交易员在市场上涨数日后了结获利，加上美国石油出口增长的前景 ，打压了多头人气。此前正面的市场氛围推动布兰特原油升越每桶60美元。 美国公债收益率周一下滑，因报导称美国总统特朗普可能任命美国联邦储备理事会(FED /美联储)理事鲍威尔出任联储主席，市场认为他较其他人选更偏鸽派。美国指标10年期公债 收益率报2.37%，低于上周五的2.43%。 交易员预估，明日10年增额公债106/9R发行前交易殖利率交投区间料在1 .03-1.06%；五年券106/10期殖利率区间料在0.69-0.73%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/10 -0.60 0.6970% 0.6970-0.7030% 5.5 10 106/9R -1.30 1.0380% 1.0368-1.0458% 46.5 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9R 1.0380% 5 106/10 0.6970% 2 106/7 没有成交 (完) 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)