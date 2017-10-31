FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
台湾债市：10年增额券殖利率收跌但幅度有限，年底将近交投偏清淡
频道
专题
焦点：韩中两国同意修复关系 摆脱萨德僵局
半岛局势
焦点：韩中两国同意修复关系 摆脱萨德僵局
原加泰罗尼亚领导人同意12月21日选举 西班牙高院传唤其作证
时事要闻
原加泰罗尼亚领导人同意12月21日选举 西班牙高院传唤其作证
焦点：10月OPEC石油产量下降 因伊拉克出口减少且其他产国继续减产
深度分析
焦点：10月OPEC石油产量下降 因伊拉克出口减少且其他产国继续减产
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月31日 / 早上6点42分 / 1 天前

台湾债市：10年增额券殖利率收跌但幅度有限，年底将近交投偏清淡

2 分钟阅读

    * 10年增额券发行前交易殖利率收收，幅度有限
    * 国际变数多，且年底将近交投偏向清淡
    * 明日106/9R殖利率区间料在1.03-1.06%

    路透台北10月31日 - 台湾指标10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率
周二收跌。交易员指出，台债跟随美债殖利率走低，不过跌幅受限。市场除了观望美国本周
众多的数据及事件结果之外，年底将近，皆令交易意愿阑珊。
        
    交易员说，本周美国有非农就业数据、美联储会议和美联储主席人选公布等重要经济数
据及事件，交投谨慎。至于本地因素，则有明年初央行总裁将更换、以及全年发债计划等，
市场亦倾向观望。
    
    〞量缩也很正常，因为也接近年底了，要看明年要怎么布局。〞一位大型商银交易主管
说。
    
    他们表示，美债近期波动稍大，不过台债先前殖利率弹升不多，因此近期虽跟美债走跌
，幅度稍小。目前美国10年公债在2.45%以上突破不易，税改方案进度仍是影响美国总体经
济面最重要的指标。
    
    也有大型商银交易主管认为，近期全球除少数央行之外，大多由原先的宽松货币政策走
向利率正常化的脚步，因此债市殖利率料有走高风险。
    
    另外一家本地小型商银交易员则认为，近期交投谨慎，大家看〞淡〞市场，觉得没有交
易价值，使得成交量颇低。但投资价值仍在，因此买入后养券的意愿仍高。
        
    另一家大型民营商银交易员则认为，美国减税进度和国际油价仍须注意，尤其是油价走
高已接近先前的区间高位，这可能拉抬通膨的水位，令利率走高风险大增。这亦使得债市追
价的意愿偏低。
    
     油价周二下滑，因交易员在市场上涨数日后了结获利，加上美国石油出口增长的前景
，打压了多头人气。此前正面的市场氛围推动布兰特原油升越每桶60美元。  
  
    
    美国公债收益率周一下滑，因报导称美国总统特朗普可能任命美国联邦储备理事会(FED
/美联储)理事鲍威尔出任联储主席，市场认为他较其他人选更偏鸽派。美国指标10年期公债
收益率报2.37%，低于上周五的2.43%。
    
    交易员预估，明日10年增额公债106/9R发行前交易殖利率交投区间料在1
.03-1.06%；五年券106/10期殖利率区间料在0.69-0.73%。   
       
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5  106/10                      -0.60     0.6970%  0.6970-0.7030%       5.5
 10  106/9R                      -1.30     1.0380%  1.0368-1.0458%      46.5
 
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10    106/9R                       1.0380%
   5    106/10                       0.6970%
   2     106/7                      没有成交
 (完)          
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选   

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below