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台湾债市：10年增额券殖利率收跌再创一个半月低位，跟随美债步伐
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2017年11月8日 / 早上7点20分 / 1 天前

台湾债市：10年增额券殖利率收跌再创一个半月低位，跟随美债步伐

2 分钟阅读

    * 10年增额券殖利率收跌，连两日创一个半月低位
    * 因美债殖利率走跌且台湾通膨无虑
    * 明日106/9R殖利率区间料在1.0-1.03%

    路透台北11月8日 - 台湾10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率周三
收跌，连两日创一个半月低位，主因美债殖利率走跌，且台湾通膨率低，央行没有升息疑虑
。
    
    他们表示，上日公布的10月通膨率为负，显示央行升息尚远，货币市场宽松，银行资金
仍多。此外美债殖利率压的相当低，而空单尚有回补压力，令10年指标券连二日再创低位。
10年公债殖利率的前低是9月26日的1.0030%。
    
    〞今年下半年以后台美货币政策差异变大，台湾央行的会议纪录和谈话来看，是很鸽派
的。〞一位大型证券商交易员表示。
    
    10月消费者物价指数(CPI)较上年同期减0.32%，低于市场预期年减0.25%
，并创逾两年新低。
 
    先前台湾央行会议纪录显示，与很多国家相较台湾的实质利率仍为正，且台湾产出缺口
在扩大当中。此外，他也认为，台湾央行以汇率偏贬来刺激出口的策略遇到阻碍，〞汇率没
办法偏弱，只好利率保持很宽松。〞他说。
    
    另外一位银行业交易员则表示，银行的资金仍多，使得上日抢标10年期公债。不过短期
看来，10年公债殖利率要向1.0%以下突破有压力，因此估计短线10年指标公债会先在1.0%-1
.03%的区间之内盘整。
    
    至于美国总统特朗普虽正于亚洲访问，但目前市场先以中性视之。〞现在看来没什么，
都老调重弹而已。〞前述银行业交易员说。          
        
    欧洲开盘后，市场对于特朗普亚洲之行反应平淡       
      
    交易员预估，明日10年增额公债106/9R发行前交易殖利率交投区间料在1.00-1.03%。
    
    美国较长期公债收益率周二下跌，收益率曲线为10年来最平，因240亿美元的三年期公
债标售需求平平，这是本周640亿美元季度再融资计划中的第一批。10年期美债收益率US10
YT=RR下滑1个基点，至2.307%。
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
 10  106/9R                      -0.14     1.0071%   1.040-1.0135%      97.0
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       1.0075%
   5    106/10                      没有成交
   2     106/7                      没有成交
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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