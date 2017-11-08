台湾债市：10年增额券殖利率收跌再创一个半月低位，跟随美债步伐

* 10年增额券殖利率收跌，连两日创一个半月低位 * 因美债殖利率走跌且台湾通膨无虑 * 明日106/9R殖利率区间料在1.0-1.03% 路透台北11月8日 - 台湾10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率周三 收跌，连两日创一个半月低位，主因美债殖利率走跌，且台湾通膨率低，央行没有升息疑虑 。 他们表示，上日公布的10月通膨率为负，显示央行升息尚远，货币市场宽松，银行资金 仍多。此外美债殖利率压的相当低，而空单尚有回补压力，令10年指标券连二日再创低位。 10年公债殖利率的前低是9月26日的1.0030%。 〞今年下半年以后台美货币政策差异变大，台湾央行的会议纪录和谈话来看，是很鸽派 的。〞一位大型证券商交易员表示。 10月消费者物价指数(CPI)较上年同期减0.32%，低于市场预期年减0.25% ，并创逾两年新低。 先前台湾央行会议纪录显示，与很多国家相较台湾的实质利率仍为正，且台湾产出缺口 在扩大当中。此外，他也认为，台湾央行以汇率偏贬来刺激出口的策略遇到阻碍，〞汇率没 办法偏弱，只好利率保持很宽松。〞他说。 另外一位银行业交易员则表示，银行的资金仍多，使得上日抢标10年期公债。不过短期 看来，10年公债殖利率要向1.0%以下突破有压力，因此估计短线10年指标公债会先在1.0%-1 .03%的区间之内盘整。 至于美国总统特朗普虽正于亚洲访问，但目前市场先以中性视之。〞现在看来没什么， 都老调重弹而已。〞前述银行业交易员说。 欧洲开盘后，市场对于特朗普亚洲之行反应平淡 交易员预估，明日10年增额公债106/9R发行前交易殖利率交投区间料在1.00-1.03%。 美国较长期公债收益率周二下跌，收益率曲线为10年来最平，因240亿美元的三年期公 债标售需求平平，这是本周640亿美元季度再融资计划中的第一批。10年期美债收益率US10 YT=RR下滑1个基点，至2.307%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 106/9R -0.14 1.0071% 1.040-1.0135% 97.0 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0075% 5 106/10 没有成交 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)