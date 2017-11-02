台湾债市：10年增额券殖利率早盘区间偏多，后续留意美国非农就业报告

路透台北11月2日 - 台湾指标10年增额公债106/9R期周四发行前交易殖利率微跌。交易员称，受美国财政部发债计画影响，美国指标10年公债殖利率上日略从盘中高点滑落大致收平，带动台债早盘区间偏多，后续留意美国周五将公布的非农就业报告如何牵动美债走势。

他们指出，106/9R期公债将于下周二(7日)标售，上日空单量已微增至70.5亿台币，相对标售总额的250亿台币算是中性偏多，且目前空单成本在1.05%，初估此次得标利率落在1.03-1.06%，将略高于原券得标利率1.009%。

〞下周才标完106/9R，接着就有第二档R券要展开发行前交易，追价意愿当然不高。〞一位大型银行交易员说。

财政部下周五(10日)将发行10年106/9期增额公债，金额暂订250亿台币，7日标售。紧接着12月5日标售的10年106/9期二度增额公债也将于11月17日展开发行前交易。

美债收益率周三下跌，收益率曲线为2007年以来最平，此前美国财政部称，未来几个月保持债券标售规模稳定，尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)计划减少所持债券。指标10年期公债收益率报2.3760%，全日基本持平。

本地时间10:35，10年券106/9R殖利率跌0.95基点至1.0345%，成交29.5亿台币；五年券106/10殖利率跌0.98基点至0.6860%，成交4.5亿台币；至于台股加权指数则涨0.09%。

交易员预估，五年券殖利率估0.68-0.69%；10年券106/9R发行前交易殖利率估在1.03-1.05%。

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