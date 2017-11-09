台湾债市：10年增额券殖利率早盘随美债小升，惟成交偏淡

路透台北11月9日 - 台湾指标10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率周四早盘随美债小升。交易员表示，今日是106/9R期公债发行前最后交易日，但交投并不踊跃，成交偏淡。

他们指出，10年公债周五交割后可能落入窄幅盘整。日前台债殖利率虽标低，但美国利率看升，使10年公债殖利率1.0%难以跌破；另一方面银行资金宽裕，殖利率小升至接近1.05%，预料就会有接手买盘入场，这都限制了10年期公债的波幅。

〞看起来短期会波幅很小，〞一位大型证券商交易员认为。

至于美国总统特朗普(川普)的访华行程在昨日正式展开，交易员表示仍持续观察此变数的影响性。

也有交易员提到，美股迭创新高，稍令美债扬升。目前美国方面则要观察参议院即将公布的税改版本进度，此仍将对美国复苏脚步有影响。

周二财政部委托标售的10年期公债106/9R期得标利率在1.009%。该结果低于路透调查预估的1.02-1.04%；此期券将于周五交割。

本地时间上午10:11，106/9R发行前交易殖利率小升0.12个基点，报1.0083%，成交23.5亿台币。交易员预估该期券今日交投区间将介于1.0050-1.0200%。

美债收益率周三上升，收益率曲线接近10年来最平水平，因投资者减少所持债券，为本周的政府和企业债券供应预留空间。10年期美债收益率涨2.0个基点，至2.327%，周三稍早触及近三周低位的2.304%。

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--美国债市：公债收益率走高，因新债供应令市场承压(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)