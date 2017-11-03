台湾债市：10年增额券殖利率略走跌创发行前交易低位，随美债下行

路透台北11月3日 - 台湾指标10年增额公债106/9R期周五发行前交易殖利率走跌，盘中一度触及1.025%，创下此期券发行前交易的新低。交易员称，倾向鸽派的鲍威尔被提名为下任美联储主席，压低美债殖利率，台债跟跌。

他们表示，下周二即将标售106/9R期公债，市场预估其殖利率应能维持偏低水位。不过也有交易员认为，今日106/9R期公债逢低见公股银行抛券，可见殖利率低档幅度料也有限。至于五年公债106/10期则维持偏强势。

〞台湾央行算是蛮鸽派的。五年公债更强，〞一位大型证券商交易员说。

他也说，上日的央行会议纪录指台湾负的产出缺口持续扩大，显示经济成长很弱；且台湾实质利率相对多数国家为高，这也显示央行短期内没有升息的必要，其立场相当鸽派。

财政部下周五(10日)将发行10年106/9期增额公债，金额暂订250亿台币，7日标售。紧接着12月5日标售的10年106/9期二度增额公债也将于11月17日展开发行前交易。

美债价格周四走高，在总统特朗普一如预期提名美国FED理事鲍威尔出任下任联储主席后基本持平。指标10年期美债价格收益率报2.35%，低于周三的2.38%，上周五曾触及2.48%。

此外，美国众议院共和党人周四公布了耽搁已久的税改议案，以兑现总统特朗普大幅减税的承诺，而特朗普能否取得首个重大立法胜利，还要看国会激烈角逐的结果。

交易员预估，五年券殖利率估0.67-0.685%；10年券106/9R发行前交易殖利率估在1.02-1.03%。

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