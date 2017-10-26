台湾债市：10年增额券殖利率盘初下跌，等待欧洲央行公布缩减购债计划

路透台北10月26日 - 台湾指标10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率周四盘初下跌。交易员指出，因美国指标10年期公债殖利率冲高后留下长上影线，令市场的偏空气氛有所降温。

不过他们表示，欧洲央行今日料将公布缩减购债刺激计划，再加上FED(美联储)新任主席也会在近日出炉，在相关变数未厘清前，交易商心态仍偏向保守。

〞美债留了上影线，让台债安心不少。〞一位银行交易员说。

他指出，昨日债市殖利率反弹过程中，停损卖压并不大，且存续期三年以内的短券，殖利率几乎没有弹升，显示实质买盘仍愿意逢高承接。

另一证券商交易员则表示，国际债市气氛仍偏空，短线观察重点先放在欧洲央行缩减购债计划的内容，但因市场已对此变数先行反映，预料殖利率再弹的空间有限。

本地时间10:07，五年券106/10殖利率跌0.5基点报0.7150%，成交4.5亿台币；10年增额券106/9R发行前交易殖利率跌0.3基点报1.0565%，成交13.0亿台币；台股加权指数则跌0.05%。

交易员预估，今日10年公债106/9R期发行前交易殖利率交投区间料在1.04-1.07%；五年券106/10期殖利率区间料在0.71-0.74%。

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