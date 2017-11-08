台湾债市：10年增额券殖利率盘初先跌后扬，逢低解套卖压出笼

路透台北11月8日 - 台湾指标10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率周三盘初先跌至此期券新低后扬升。在上日优于预期的标售结果后，今日殖利率逢低解套卖压出笼，殖利率反向走升。

他们表示，上日106/9R期公债标售在1.009%，若扣掉前手息，该期的得标利率是1.0075%，低于预期甚多。在上日部分轧空的买盘结束后，今日低档追价力道不高，交易商因而介入将殖利率打高，只不过幅度并不大。今日盘初该期券低位达1.0040%。

〞解套卖压很大，筹码面有些浮乱，〞一位大证券商交易员说。他表示，接下来10年106/9期二度增额公债也将在11月17日展开发行前交易，新筹码供给马上上场，若要持券急迫性并不高。

另一家证券商交易员则认为，目前看来10年券11月的行情应该窄幅盘整。接下来12月，各方会看明年的走势，且又有FOMC的会议，预料波动会较大。

本地时间上午1049，106/9R发行前交易殖利率小升0.35个基点，报1.0120%，成交67.5亿台币。交易员预估该期券今日盘中交投区间将介在1.004-1.020%。

美国较长期公债收益率周二下跌，收益率曲线为10年来最平，因240亿美元的三年期公债标售需求平平，这是本周640亿美元季度再融资计划中的第一批。10年期美债收益率下滑1个基点，至2.307%。

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