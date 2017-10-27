台湾债市：10年增额券殖利率盘初创三个月高位，美债疲弱令空方蠢动

路透台北10月27日 - 台湾指标10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率周五盘初弹升，创三个月高位。交易员指出，因美债受标售不佳与下任美联储主席的不确定性影响走弱，空方集中火力狙击106/9R，令殖利率再创波段高位。

他们表示，相较于106/9R的偏空走势，五年券106/10因有特定买盘固守，且年底前没有新筹码供应，殖利率走势相对稳定。盘中将观察106/9R殖利率是否有再弹升压力，不能排除靠向1.08%的可能。

〞美债受美联储主席人选影响，106/9R就跟着美债上上下下。〞一位证券商交易员说。

另一银行交易员则称，美债短中期气氛都偏空，昨晚美国众议院通过2018财年预算案，预料年底税改案通过机会不小，这对债市而言影响甚大，台债虽有资金与筹码优势，也不可能逆势走多。

本地时间10:06，五年券106/10殖利率弹0.89基点报0.7200%，成交6.0亿台币；10年增额券106/9R发行前交易殖利率弹1.65基点报1.0680%，成交31.5亿台币；台股加权指数则涨0.56%。

交易员预估，今日10年公债106/9R期发行前交易殖利率交投区间料在1.06-1.08%；五年券106/10期殖利率区间料在0.71-0.725%。

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