台湾债市：10年增额券殖利率盘初小升，随美债走高且台股亦涨升

路透台北11月1日 - 台湾指标10年增额公债106/9R期周三发行前交易殖利率走高。交易员称，台债殖利率跟着美债扬升，台股也上涨，推动殖利率上行。

短期内本周美国还有美联储会议、非农就业数据、和美联储主席人选公布等重要经济数据及事件，仍值得注意。不过他们也说，目前台债成交相对清淡，预料106/9R标债前，市况可能都倾向平静。

〞交易清淡，所以应该不会有停损等情况。〞一位大证券商交易员说。

他们也说，虽然上日公布台湾第三季经济成长率创3.11%的10季以来高位，但是民间投资不佳。各方对台湾经济成长率仍持中性看待。

〞数字好但结构不好，冲淡了影响性，〞另外一位大证券商交易员说。

台湾第三季经济成长率创出两年半高位，并为连续第六季正成长，因出口及消费均优于预期。分析师认为，该数据略好于预期，但尚不足以令央行升息。

美联储周三结束为期两日的政策会议后料将维持利率不变，但投资者关注12月可能升息的新线索。

美债价格周二持稳，因投资者等待本周的诸多事件。周三财政部将发布再融资计划，美国联邦储备理事会(FED/美联储)将结束为期两日的政策会议，共和党议员可能会发布减税议案。指标10年期公债收益率报2.37%，全日基本持平。

本地时间10:36，10年券106/9R殖利率涨0.60基点至1.0440%，成交20.5亿台币；至于台股加权指数则涨0.34%。

交易员预估，五年券106/10殖利率估0.695-0.71%；10年券106/9R发行前交易殖利率估在1.04-1.05%。

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