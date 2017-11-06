台湾债市：10年增额券殖利率盘初游走平盘附近，等待明日标售结果

路透台北11月6日 - 台湾指标10年增额公债106/9R期周一盘初在平盘附近游走。交易员称，美债变化不大，台湾则等待明天10年增额券106/9R的标售，令交投谨慎。

他们表示，盘初部分交易商因应明日的标售，出现抛售卖盘，但影响不大。

〞明天看如何标售，美国非农影响不大。〞一位大证券商交易员说。

他们表示，目前106/9R期公债的空单量维持在69.5亿台币左右，不过其中只有一半是证券商的放空量，其他来自银行，这可能是避险单操作，使得轧空的力道薄弱许多，不易有大行情。

财政部周五(10日)将发行10年106/9期增额公债，金额暂订250亿台币，明日标售。紧接着12月5日标售的10年106/9期二度增额公债也将于11月17日展开发行前交易。

本地时间上午10:30，106/9R发行前交易殖利率微升0.1个基点，报1.0320%，成交18亿台币。

交易员预估今日五年券殖利率盘中交投区间在0.68-0.69%；10年券106/9R发行前交易殖利率在1.025-1.04%。

上月美国非农就业岗位增加26.1万，但有大量休闲娱乐/酒店餐饮等较低薪水行业从业人员在飓风过后重返岗位，拖累了薪资的增长。

美国公债收益率上周五变动不大，此前政府公布的10月就业报告显示，薪资未见增加，令部分投资人担心低通胀持续，尽管近期飓风因素料令数据失真。美国指标10年期美债价格收益率报2.343%，数据公布后一度低见2.323%。

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