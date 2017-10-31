FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
台湾债市：10年增额券殖利率盘初略走低，惟追价有限观望众多国际变数
频道
专题
焦点：韩中两国同意修复关系 摆脱萨德僵局
半岛局势
焦点：韩中两国同意修复关系 摆脱萨德僵局
原加泰罗尼亚领导人同意12月21日选举 西班牙高院传唤其作证
时事要闻
原加泰罗尼亚领导人同意12月21日选举 西班牙高院传唤其作证
焦点：10月OPEC石油产量下降 因伊拉克出口减少且其他产国继续减产
深度分析
焦点：10月OPEC石油产量下降 因伊拉克出口减少且其他产国继续减产
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月31日 / 凌晨2点37分 / 1 天前

台湾债市：10年增额券殖利率盘初略走低，惟追价有限观望众多国际变数

1 分钟阅读

路透台北10月31日 - 台湾指标10年增额公债106/9R期周二发行前交易殖利率略为走低，然追价有限。交易员称，本周美国还有非农就业数据、美联储会议和美联储主席人选公布等重要经济数据及事件，市场交投意愿相对谨慎。

他们也表示，目前106/9R期公债发行前交易上日为止的空单量为66亿台币，尚称中性。不过若是此金额再升高，则不排除有轧空可能。

〞之前美债(殖利率)弹，但台债没弹。所以现在往下追价力道薄弱。〞一位小型商银交易员说。

他也表示，近期亚洲债市包括中国银行间债市的殖利率大幅反弹，此外韩国债市殖利率也有走高。全球央行的超宽松货币政策都朝向正常化调整，这料令公债殖利率有向上压力。

〞台债能走区间就不错了，抱着就会获利，养券就可以。〞一位大证券商交易员说。

韩国央行官员周一称，央行计划本周在标售中购买韩国公债，以稳定本国债市。三年期韩国公债收益率上周五收盘涨至2.164%，因韩国央行释出或将很快升息的强烈信号；10月18日该债收益率报1.935%。

在国内基本面、金融监管和流动性“三座大山”之下，中国银行间债市在10月末终难抵重压而崩跌，恐慌踩踏中，10年国债期货主力合约一度跌逾1%，价格并创上市后新低。

美国公债收益率周一下滑，因报导称美国总统特朗普可能任命美国联邦储备理事会(FED/美联储)理事鲍威尔出任联储主席，市场认为他较其他人选更偏鸽派。美国指标10年期公债收益率报2.37%，低于上周五的2.43%。

本地时间10:25，五年券106/10发行前交易殖利率持平至0.7030%，成交2.0亿台币；10年券106/9R殖利率跌0.7基点至1.0440%，成交19亿台币；至于台股加权指数则涨0.40%。

交易员预估，五年券106/10殖利率估0.69-0.71%；10年券106/9R发行前交易殖利率估在1.03-1.05%。

最新相关报导链接：

--美国债市：公债收益率下跌，因鲍威尔可能成为下一任美联储主席

--美国人事：特朗普可能选择鲍威尔为下任美联储主席--消息人士

--《综述》美国消费者支出创逾八年来最快增速，但储蓄减少表明增长无法持续　(完) (发稿 高洁如; 审校 曾祥进)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below