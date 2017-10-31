台湾债市：10年增额券殖利率盘初略走低，惟追价有限观望众多国际变数

路透台北10月31日 - 台湾指标10年增额公债106/9R期周二发行前交易殖利率略为走低，然追价有限。交易员称，本周美国还有非农就业数据、美联储会议和美联储主席人选公布等重要经济数据及事件，市场交投意愿相对谨慎。

他们也表示，目前106/9R期公债发行前交易上日为止的空单量为66亿台币，尚称中性。不过若是此金额再升高，则不排除有轧空可能。

〞之前美债(殖利率)弹，但台债没弹。所以现在往下追价力道薄弱。〞一位小型商银交易员说。

他也表示，近期亚洲债市包括中国银行间债市的殖利率大幅反弹，此外韩国债市殖利率也有走高。全球央行的超宽松货币政策都朝向正常化调整，这料令公债殖利率有向上压力。

〞台债能走区间就不错了，抱着就会获利，养券就可以。〞一位大证券商交易员说。

韩国央行官员周一称，央行计划本周在标售中购买韩国公债，以稳定本国债市。三年期韩国公债收益率上周五收盘涨至2.164%，因韩国央行释出或将很快升息的强烈信号；10月18日该债收益率报1.935%。

在国内基本面、金融监管和流动性“三座大山”之下，中国银行间债市在10月末终难抵重压而崩跌，恐慌踩踏中，10年国债期货主力合约一度跌逾1%，价格并创上市后新低。

美国公债收益率周一下滑，因报导称美国总统特朗普可能任命美国联邦储备理事会(FED/美联储)理事鲍威尔出任联储主席，市场认为他较其他人选更偏鸽派。美国指标10年期公债收益率报2.37%，低于上周五的2.43%。

本地时间10:25，五年券106/10发行前交易殖利率持平至0.7030%，成交2.0亿台币；10年券106/9R殖利率跌0.7基点至1.0440%，成交19亿台币；至于台股加权指数则涨0.40%。

交易员预估，五年券106/10殖利率估0.69-0.71%；10年券106/9R发行前交易殖利率估在1.03-1.05%。

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