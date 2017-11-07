台湾债市：10年增额券殖利率盘初跌至发行前交易最低，公债标售偏多

路透台北11月7日 - 台湾指标10年增额公债106/9R期周二盘初发行前交易殖利率下跌，一度触抵发行前交易最低。交易员称，美、欧债殖利率走低，带动市场对午间标售偏多气氛。

他们表示，今日盘中气氛偏多，不排除标售结果向区间低位以下迈进。路透调查结果显示，周二将标售的10年公债增额券106/9R得标利率料在1.02-1.04%。今日10年指标公债106/9R发行前交易触抵最低1.0240%。

〞不排除有人想积极标公债，像之前公司债台电和鸿海都是市场气氛偏空的时候开标，但结果都不错。〞大型证券商交易员说。

也有另一位大型交易员认为，近期券商持券水位不高，因此造成先前美债遇利空殖利率虽弹升，但少有弃券卖压，殖利率弹升不多。

财政部周五(10日)将发行10年106/9期增额公债，金额暂订250亿台币。紧接着12月5日标售的10年106/9期二度增额公债也将于11月17日展开发行前交易。

本地时间上午10:47，106/9R发行前交易殖利率小跌0.92个基点，报1.0250%，成交10亿台币。

交易员预估今日五年券殖利率盘中交投区间在0.67-0.69%；10年券106/9R发行前交易殖利率在1.01-1.03%。

美国短期公债与长期公债收益率差周一触及10年来最窄水平，因国内通胀低迷，支持了对长债的需求。指标10年期公债收益率跌2.5个基点，报2.318%，盘中触及两周最低。

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--美国债市：公债收益率曲线触及10年来最平，因长债收益率回落(完) (记者 高洁如; 审校 曾祥进)