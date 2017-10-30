台湾债市：10年增额券殖利率盘初随美债下跌，关切美国非农就业数据

路透台北10月30日 - 台湾指标10年增额公债106/9R期周一发行前交易殖利率随美债走跌，虽然台股大涨，但影响尚且不大；市场关切周五美国非农就业数据结果。

交易员表示，台股早盘涨逾1%，再创逾27年半高位，不过对债市并无造成负面影响。台债盘初仍随美债殖利率走低，目前未见大幅影响台债走势的因子。

〞打也打不动，买也买不下去，〞一位大型证券商交易员表示。

他们认为，目前美国的减税政策仍影响很大，若能获通过，企业资金回流美国的机会很高。这亦牵动全球资金流向。至于短期则先视周五非农就业数据结果。

由于今年以来台湾税收一直超征，交易员猜测财政部可能以此补足明年增加的特别预算案缺口，令明年的发债量增幅更难估测，目前市场大多将此因素以中性视之，等待明年发债计划进一步厘清。

美债收益率周五下跌，因加泰罗尼亚议会宣布从西班牙独立，且有报导称，特朗普总统倾向于选择美国联邦储备理事会(美联储)理事鲍威尔担任下任联储主席。美国10年期公债收益率报2.419%，较周四尾盘的2.454%低，稍早触及七个月新高的2.477%。

本地时间10:26，五年券106/10殖利率跌1.10基点至0.7010%，成交5.5亿台币；10年券106/9R发行前交易殖利率跌1.40基点至1.0465%，成交38亿台币；至于台股加权指数则涨0.46%。

交易员预估，五年券106/10殖利率估0.70-0.715%；10年券106/9R发行前交易殖利率今日1.04-1.055%。

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