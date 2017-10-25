台湾债市：10年增额券殖利率盘初随美债弹升，国库署问券影响中性

路透台北10月25日 - 台湾指标10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率周三盘初弹升。交易员指出，因昨晚美国指标10年期公债殖利率弹破2.40%重要支撑，台债走势也随之偏空。

不过他们表示，银行逢殖利率弹升还是持续买进，这使得106/9R殖利率在弹破1.05%后又收敛弹幅，由于台债受筹码面偏少影响，再加上年底交易商心态偏向持盈保泰，短线似难有行情可期。

〞美债（殖利率）因泰勒可能出任FED(美联储)主席大弹，虽然有人忧心他偏鹰派，但只要进了政治圈，哪个不是变色龙？〞一位票券商交易员说。

至于国库署在年底交易商大会前发布的问卷内容，一银行交易员认为，国库并未将因应前瞻建设特别预算可能增加的发债量计入，所以影响属中性。实际情形，还是要等到交易商大会时才会清楚。

据路透周二取得文件显示，台湾财政部国库署在对交易商发布的问卷中称，2018年公债到期还本仅较今年微增360亿台币，推估明年发行量可能与今年的4,000亿台币相当；而前瞻建设特别预算虽经立法院通过，但仍需配合其实际动用时程才可增发债量。

本地时间10:15，五年券106/10殖利率弹0.62基点报0.7145%，成交5.0亿台币；10年增额券106/9R发行前交易殖利率弹0.69基点报1.0495%，成交25.5亿台币；台股加权指数则涨0.15%。

交易员预估，今日10年公债106/9R期发行前交易殖利率交投区间料在1.04-1.06%；五年券106/10期殖利率区间料在0.71-0.72%。

最新相关报导链接：

--美国债市：10年期债收益率创五个半月高位，因共和党参议员支持泰勒的报导

--《焦点》特朗普在参议院力推减税案，遭两名共和党议员猛烈抨击(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)