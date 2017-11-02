台湾债市：10年增额券殖利率跌至两周新低，观望美非农就业报告及标债结果

* 10年增额券殖利率收跌至同年券两周低位 * 盘整观望美国非农就业报告及标债结果 * 明日106/9R殖利率区间料在1.02-1.05% 路透台北11月2日 - 台湾10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率周四 收跌至同年券两周低位。交易员称，因美国指标10年债殖利率上日略从盘中高点滑落大致收 平，带动台债区间偏多，惟追价意愿不高，料续在既有区间盘整，观望美国非农就业报告及 106/9R标售结果出炉。 他们并称，目前市场资金偏滥，终端买盘倾向殖利率逢弹再承接，让台债殖利率压低整 理，且金管会将调降银行对权益证券投资风险权重，也助于明年债券部位再投资享有更多弹 性空间，短线较压抑台债空方气氛。 今日106/9R殖利率收跌报1.0339%创两周收盘新低，前低为10月19日的1.0325%。 “钱太多，政府又释利多。”一位大型银行交易员说。 他们并称，106/9R期公债将于下周二(7日)标售，上日空单量已微增至70.5亿台币，相 对标售总额的250亿台币算是中性偏多，且目前空单成本在1.05%，初估此次得标利率落在1. 03-1.06%，将略高于原券得标利率1.009%。 〞下周才标完106/9R，接着就有第二档R券要展开发行前交易，追价意愿当然不高。〞 一位大型银行交易员说。财政部下周五(10日)将发行10年106/9期增额公债，金额暂订250亿 台币，7日标售。紧接着12月5日标售的10年106/9期二度增额公债也将于11月17日展开发行 前交易。 台湾金管会周二公布为提升银行资本有效运用及国际竞争力，将自12月31日起调降权益 证券投资及以住宅用不动产为担保之债权的风险权数，初估将有助于平均提高银行资本适足 率0.68个百分点，有利银行对外筹资及业务发展。 **五年券受短券利多间接带动** 五年期指标公债106/10期殖利率微收低。交易员认为，银行端对存续期四 至五年公债仍有资金去化需求，加以近期短券交投较显热络且殖利率微跌，此皆利于五年券 106/10殖利率走低。 〞近期台币/美元CCS(换汇换利)负的比较多，让短券比较强。〞一位证券交易员说。该 交易员并称，当地时间15:23，台币/美元CCS利率为负50个基点。 五年券106/10殖利率周四收近日低报0.6890%，创同年券近七周新低，前低为9月15日的 0.6855%。 美债收益率周三下跌，收益率曲线为2007年以来最平，此前美国财政部称，未来几个月 保持债券标售规模稳定，尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)计划减少所持债券。指标10 年期公债收益率报2.3760%，全日基本持平。 交易员预估，明日10年增额公债106/9R发行前交易殖利率交投区间料在1.02-1.05%；五 年券106/10期殖利率区间料在0.68-0.70%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/10 -0.68 0.6890% 0.6860-0.6950% 10.0 10 106/9R -1.01 1.0339% 1.0307-1.0410% 68.0 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9R 1.0339% 5 106/10 0.6890% 2 106/7 没有成交 (完) 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)