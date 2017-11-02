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台湾债市：10年增额券殖利率跌至两周新低，观望美非农就业报告及标债结果
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2017年11月2日 / 早上8点05分 / 1 天前

台湾债市：10年增额券殖利率跌至两周新低，观望美非农就业报告及标债结果

2 分钟阅读

    * 10年增额券殖利率收跌至同年券两周低位
    * 盘整观望美国非农就业报告及标债结果
    * 明日106/9R殖利率区间料在1.02-1.05%

    路透台北11月2日 - 台湾10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率周四
收跌至同年券两周低位。交易员称，因美国指标10年债殖利率上日略从盘中高点滑落大致收
平，带动台债区间偏多，惟追价意愿不高，料续在既有区间盘整，观望美国非农就业报告及
106/9R标售结果出炉。
    
    他们并称，目前市场资金偏滥，终端买盘倾向殖利率逢弹再承接，让台债殖利率压低整
理，且金管会将调降银行对权益证券投资风险权重，也助于明年债券部位再投资享有更多弹
性空间，短线较压抑台债空方气氛。
    
    今日106/9R殖利率收跌报1.0339%创两周收盘新低，前低为10月19日的1.0325%。
    
    “钱太多，政府又释利多。”一位大型银行交易员说。
   
    他们并称，106/9R期公债将于下周二(7日)标售，上日空单量已微增至70.5亿台币，相
对标售总额的250亿台币算是中性偏多，且目前空单成本在1.05%，初估此次得标利率落在1.
03-1.06%，将略高于原券得标利率1.009%。
    
    〞下周才标完106/9R，接着就有第二档R券要展开发行前交易，追价意愿当然不高。〞
一位大型银行交易员说。财政部下周五(10日)将发行10年106/9期增额公债，金额暂订250亿
台币，7日标售。紧接着12月5日标售的10年106/9期二度增额公债也将于11月17日展开发行
前交易。
    
    台湾金管会周二公布为提升银行资本有效运用及国际竞争力，将自12月31日起调降权益
证券投资及以住宅用不动产为担保之债权的风险权数，初估将有助于平均提高银行资本适足
率0.68个百分点，有利银行对外筹资及业务发展。
    
   
    **五年券受短券利多间接带动**
    
    五年期指标公债106/10期殖利率微收低。交易员认为，银行端对存续期四
至五年公债仍有资金去化需求，加以近期短券交投较显热络且殖利率微跌，此皆利于五年券
106/10殖利率走低。
    
    〞近期台币/美元CCS(换汇换利)负的比较多，让短券比较强。〞一位证券交易员说。该
交易员并称，当地时间15:23，台币/美元CCS利率为负50个基点。

    五年券106/10殖利率周四收近日低报0.6890%，创同年券近七周新低，前低为9月15日的
0.6855%。   
    
    美债收益率周三下跌，收益率曲线为2007年以来最平，此前美国财政部称，未来几个月
保持债券标售规模稳定，尽管美国联邦储备理事会(FED/美联储)计划减少所持债券。指标10
年期公债收益率报2.3760%，全日基本持平。
    
    交易员预估，明日10年增额公债106/9R发行前交易殖利率交投区间料在1.02-1.05%；五
年券106/10期殖利率区间料在0.68-0.70%。  
        
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5  106/10                      -0.68     0.6890%  0.6860-0.6950%      10.0
 10  106/9R                      -1.01     1.0339%  1.0307-1.0410%      68.0
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10    106/9R                       1.0339%
   5    106/10                       0.6890%
   2     106/7                      没有成交
  (完)          
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    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 

 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)

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