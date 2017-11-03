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台湾债市：10年增额券殖利率跌至逾两周新低，关注下周标债结果
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2017年11月3日 / 早上7点47分 / 1 天前

台湾债市：10年增额券殖利率跌至逾两周新低，关注下周标债结果

2 分钟阅读

    * 10年增额券殖利率收跌至逾两周低位
    * 关注下周二10年新券标债结果
    * 五年券因升息预期低而走强
    * 明日106/9R殖利率区间料在1.03-1.06%

    路透台北11月3日 - 台湾10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率周五
收盘跌至逾两周新低。他们表示，美联储主席人选尘埃落定，短期内消息面趋于平淡。市场
关注下周二的增额10年公债标售结果。
    
    106/9R期公债前低为10月18日的1.0200%。他们表示，106/9R期公债殖利率逢低见银行
的卖单出笼，区间操作之下，未来走势以窄幅震荡为主。此外国际消息面下周较淡，也使部
分交易盘退场观望。
    
    〞空单少一些，而且消息面较淡，我猜有一些人退场了。〞一位大型银行交易员说。
     
    财政部下周二将标售10年106/9期增额发行公债，金额暂订250亿台币，10日发行。紧接
着12月5日标售10年106/9期二度增额公债也将于11月17日展开发行前交易。 
    
    美债价格周四走高，在总统特朗普一如预期提名美国联邦储备理事会理事鲍威尔出任下
任联储主席后基本持平。
    
    
    **五年公债表现稍强**
    
    相较10年期公债走势，五年券106/10期公债表现更为强劲，因各方大多认为，尽管美国
明年可能再升息三次，但台湾央行并无升息空间。
    
    〞但台湾只有缓和复苏，内需动能不足。不动产还没有起色，好不容易止血了，再升息
没意义。〞一位大型票券商交易员认为。

    台湾央行周四公布9月召开的第三季理监事会议记录显示，通膨展望维持稳定，理事一
致支持维持央行政策利率不变。
    
    他们认为，台湾经济复苏和缓，央行维持利率不变之外，一直维持货币市场的宽松，〞
目前要讨论升息是太远了。〞 

    台湾第三季经济成长率创出两年半高位，并为连续第六季正成长，因出口及消费均优于
预期。分析师认为，该数据略好于预期，但尚不足以令央行升息。 

    此外，特朗普于8日至10日对中国进行国事访问，两国领导人将就中美关系和共同关心
的重大国际与地区问题深入交换意见。交易员普遍认为，两国元首会晤恐触及地缘政治的敏
感因子，是潜在变数。
    
    交易员预估，明日10年增额公债106/9R发行前交易殖利率交投区间料在1.03-1.06%；五
年券106/10期殖利率区间料在0.67-0.70%。   
   
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5  106/10                      -0.90     0.6800%  0.6677-0.6800%       3.0
 10  106/9R                      -0.29     1.0310%  1.0250-1.0310%      51.0
  30     106/6                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     106/9                       1.0310%
   5    106/10                       0.6800%
   2     106/7                      没有成交
  (完)              
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 

 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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