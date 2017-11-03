台湾债市：10年增额券殖利率跌至逾两周新低，关注下周标债结果

* 10年增额券殖利率收跌至逾两周低位 * 关注下周二10年新券标债结果 * 五年券因升息预期低而走强 * 明日106/9R殖利率区间料在1.03-1.06% 路透台北11月3日 - 台湾10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率周五 收盘跌至逾两周新低。他们表示，美联储主席人选尘埃落定，短期内消息面趋于平淡。市场 关注下周二的增额10年公债标售结果。 106/9R期公债前低为10月18日的1.0200%。他们表示，106/9R期公债殖利率逢低见银行 的卖单出笼，区间操作之下，未来走势以窄幅震荡为主。此外国际消息面下周较淡，也使部 分交易盘退场观望。 〞空单少一些，而且消息面较淡，我猜有一些人退场了。〞一位大型银行交易员说。 财政部下周二将标售10年106/9期增额发行公债，金额暂订250亿台币，10日发行。紧接 着12月5日标售10年106/9期二度增额公债也将于11月17日展开发行前交易。 美债价格周四走高，在总统特朗普一如预期提名美国联邦储备理事会理事鲍威尔出任下 任联储主席后基本持平。 **五年公债表现稍强** 相较10年期公债走势，五年券106/10期公债表现更为强劲，因各方大多认为，尽管美国 明年可能再升息三次，但台湾央行并无升息空间。 〞但台湾只有缓和复苏，内需动能不足。不动产还没有起色，好不容易止血了，再升息 没意义。〞一位大型票券商交易员认为。 台湾央行周四公布9月召开的第三季理监事会议记录显示，通膨展望维持稳定，理事一 致支持维持央行政策利率不变。 他们认为，台湾经济复苏和缓，央行维持利率不变之外，一直维持货币市场的宽松，〞 目前要讨论升息是太远了。〞 台湾第三季经济成长率创出两年半高位，并为连续第六季正成长，因出口及消费均优于 预期。分析师认为，该数据略好于预期，但尚不足以令央行升息。 此外，特朗普于8日至10日对中国进行国事访问，两国领导人将就中美关系和共同关心 的重大国际与地区问题深入交换意见。交易员普遍认为，两国元首会晤恐触及地缘政治的敏 感因子，是潜在变数。 交易员预估，明日10年增额公债106/9R发行前交易殖利率交投区间料在1.03-1.06%；五 年券106/10期殖利率区间料在0.67-0.70%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 106/10 -0.90 0.6800% 0.6677-0.6800% 3.0 10 106/9R -0.29 1.0310% 1.0250-1.0310% 51.0 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0310% 5 106/10 0.6800% 2 106/7 没有成交 (完) 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)