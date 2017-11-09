台湾债市：10年增额券殖利率近收平，关注美国税改方案进度

* 10年增额券殖利率近收平，波动偏小成交偏淡 * 市场关注美国今晚税改方案进度 * 明日106/9R殖利率区间料在1.0-1.02% 路透台北11月9日 - 台湾10年增额公债106/9R期发行前交易殖利率周四近收平，全日波动不大，成交量走低，市场关注美国今晚税改方案进度。 交易员表示，10年公债连两次标售利率都在1.009%，殖利率一旦走高，银行想介入持有；但殖利率走跌时追价力道又明显不足。今日是106/9R交割前的最后交易日，市场中性反应。 〞没消息，大家都在鬼混，〞一位大型证券商交易员说。 他们认为，欧美市场11月底是全年获利结帐日，相信成交也将偏向淡静。 美国参议院减税议案料将在周四公布，这会令共和党的税改努力复杂化，导致华尔街对这方面努力的疑虑加深。参议院减税议案与众议院的议案不同。 另外一家大银行交易员表示，10年公债殖利率逢低要测试1%关卡时，追价显得不足，尤其是下周又有新券将发行前交易。 〞现在筹码是主要关键，殖利率打不高，但往下要看追价。〞她说，临近年末市场仍然希望持盈保泰，因此对积极营造债市多头荣景态度相对保守。 周二标售的10年期公债106/9R期得标利率在1.009%，低于市场预期，此期券明日交割。紧接着在12月5日央行又将标售10年106/9期二度增额公债，此期公债将于11月17日(下周五)展开发行前交易。 交易员预估，明日10年增额公债106/9R发行前交易殖利率交投区间料在1.00-1.02%；五年增额公债106/10区间则在0.68-0.70%。 美国较长期公债收益率周三上升，收益率曲线接近10年来最平水平，因投资者减少所持债券，为本周的政府和企业债券供应预留空间。10年期美债收益率涨2.0个基点，至2.327%，周三稍早触及近三周低位的2.304%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 106/10 +0.73 0.6835% 0.6775-0.6870% 15.0 10 106/9R +0.07 1.0078% 1.0040-1.0145% 79.0 30 106/6 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9 1.0080% 5 106/10 0.6835% 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)