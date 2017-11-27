台湾债市：10年增额券殖利率连三跌创两个半月新低，清淡交投下料续盘整

* 106/9R殖利率收创两个半月新低 * 交投清淡料续在区间内狭幅盘整 * 106/9R殖利率明日区间料在0.98-1.00% 路透台北11月27日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周一 连续第三日收跌，并创两个半月新低；交易员表示，目前交投意愿低迷，多倾向在区间内来 回操作，106/9R盘中一度跌破0.99%整数关卡，但成交量太少并不具代表性，短线该券殖利 率料续盘旋低档。 他们指出，106/9期公债二度增额券展开发行前交易已逾一周，至上日空单量仅49亿台 币，仍属温和偏少，且今日台股挫跌也利于台债区间偏多盘整，后续关注美债及台股后市。 〞量这么少，106/9R盘中跌破0.99%没什么特别意义。〞一位大型银行交易员说。 今日106/9R发行前交易殖利率收报0.9900%；此前10年券收盘低点为9月11日的0.9689% 。 另位券商交易员亦称，随着106/9R殖利率趋跌挑战0.99%的整数关卡，追价意愿降低， 致交投淡静；至于金管会关注保险业投资国际板债券规范，保险业将考量外币债券避险成本 ，保险资金有机会回流台币债券。 金管会主委顾立雄上日接受路透专访表示，目前保险业海外投资比重相当高，承担很大 的汇率风险，需要有一些风险控管动作，已与业者达成明年将调高保险业外汇价格变动提存 比率的共识，并将拟定国际板债券风险管理守则，计画明年推出。 交易员预估，明日106/9R期发行前交易殖利率区间料在0.98-1.00%；而五年期公债106/ 10期殖利率则在0.65-0.67%。 台湾加权股价指数周一收跌0.95%至10,750.93点，失守月线。分析师表示，受 到摩根士丹利调降台积电评级及目标价影响，拖累以台积电为首的苹果概念股全 面走弱，大盘也开低走低进而跌破月线关卡，后续观望外资进一步操作动态。 美国公债收益率周五上涨，但仍在过去一周半保持的窄幅交投区间内，投资人聚焦通胀 前景。指标10年期公债收益率报2.34%，上日尾盘报2.32%。自11月15日以来， 该收益率一直保持在2.32-2.38%之间。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 106/9R -0.70 0.9900% 0.9895-0.9938% 26.5 年 期别 收盘价 期 30 106/11 没有成交 20 106/8 没有成交 10 106/9R 0.9900% 5 106/10 没有成交 2 106/7 没有成交 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)