台湾债市：10年指标债殖利率早盘反弹，后续看买盘接手意愿及美债后市

路透台北1月3日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周三早盘反弹走扬。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率收高，带动106/9殖利率开高向0.93-0.94%寻求支撑，后续看买盘接手意愿及美债后市。

他们并称，相较于106/9殖利率上日收跌逾3个基点创逾一年新低，盘初该券弹幅仍算轻微，尚未浇息多方交投意愿，目前台债仍为多头整理格局，只是暂时反应美债殖利率收高的利空，关注国际债市进一步走势。

〞10年券的人气还在，多头不会放弃。〞一位大型证券交易员说。

至于五年新券107/1将于下周二(9日)标售，交易员认为，107/1空单量上日微增至12亿台币，相较于250亿台币标售量仍旧明显偏少，目前初估得标利率在0.63-0.67%，该券发行前交易区间则在0.6238-0.6799%。

美国公债收益率周二攀升，因美股上扬，且跟随欧债收益率涨势，之前欧洲央行官员表示，欧洲央行可能在今年稍后结束大规模购债计划。指标10年期公债收益率周二收低至2.4650%，上日则收在2.4110%。

当地时间10:35，10年公债106/9殖利率升0.8基点至0.9233%、成交量44亿台币；五年公债107/1发行前交易殖利率升0.95基点至0.6350%、成交量12亿台币；交易员预估，今日五年公债107/1期发行前交易区间料在0.63-0.65%；10年公债106/9期主要区间预估在0.92-0.94%。

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