台湾债市：10年指标债殖利率早盘由跌转升，观望冷券卖压

路透台北1月5日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周五早盘由跌转升。交易员表示，106/9殖利率盘初小跌，不过冷券市场的保险业卖压续升，引发现券抛盘，殖利率连续第三日走高。

他们并称，虽然殖利率逢高投资盘的买气仍在，不过目前停损盘出笼，各方不会冒然进场承接，这也将令波动度加大；至于保险业者在冷券市场卖压有多大、会持续多久，市场也颇为观望，在卖压结束前不会妄动。

〞就像躲在草丛里的大象，大家对它是能躲就躲，〞一大型证券商交易员说。

只不过，他认为，以现实环境而言，台币强升，市场资金很充沛；而台湾经济复苏慢，又无通膨疑虑，没有升息的条件，种种因素也都有利持券。

此外五年新券107/1将于下周二(9日)标售。交易员表示，107/1空单量上日暴增逾一倍至51.5亿台币，快逼近60亿满足点，但据此认为五年券标售会有轧空行情恐怕还太早。银行对五年券的想法还是关键，尤其五年券殖利率逼近28天期央行定存单利率0.59%，两者利差很窄，银行的买气仍值得关注。

当地时间11:01，10年公债106/9期殖利率升1.05基点报0.9740%；交易员预估今日106/9主要区间在0.95-0.98%。

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