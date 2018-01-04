台湾债市：10年指标债殖利率早盘续扬，短线多头面临技术性修正

路透台北1月4日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周四早盘续扬。交易员表示，由于近期美国指标10年公债殖利率仍在区间上缘游走，及一年期定存单得标利率高于预期，带动台债盘初殖利率持续小幅走高，短线多头面临技术性修正，106/9殖利率暂看0.95%防守关卡，料回归区间整理格局。

他们并称，由于长端冷券买气仍在，台债中长线仍旧区间偏多，只是短期主流券殖利率跌幅已深，令多方追价意愿谨慎、空方趁势酝酿反弹行情，短线多空较劲令盘势较显震荡，但不致于转为空头走势，后续关注美债后市及买盘承接力道。

〞相较于美债，台债实在偏强，修正一下也是合理。〞一位大型银行交易员说。

至于五年新券107/1将于下周二(9日)标售，交易员认为，近日台债空方气氛增温，107/1空单量上日增至20亿台币，但该券发行量仅250亿台币且上半年仅只一档五年券，料不致于标高，得标利率落在发行前交易区间0.6238-0.6799%的可能性较高。

美债收益率周三基本持平，因美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的12月会议记录显示，决策者对当前的低通胀预期感到忧虑，认为近期的税务改革将会提振消费者支出，使交易员坚持美联储将在今年逐渐升息观点。指标10年期公债收益率周二收低至2.4450%，上日则收在2.4650%。

当地时间10:15，10年公债106/9殖利率升1.02基点至0.9351%、成交量58亿台币；五年公债107/1发行前交易殖利率升0.84基点至0.6450%、成交量30.5亿台币；交易员预估，今日五年公债107/1期发行前交易区间料在0.63-0.66%；10年公债106/9期主要区间预估在0.92-0.95%。

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