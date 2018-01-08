台湾债市：10年指标债殖利率早盘走扬，寿险业续抛冷券引停损单出笼

路透台北1月8日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周一早盘走扬。交易员表示，受到寿险业持续抛售冷门券，且美债殖利率收升，再加上明天将标售五年期公债等冲击，引短线停损卖单出笼。

他们指出，美国10年期公债殖利率虽收升，但早盘台债观望气氛浓厚，10年券开盘逾1.5小时才成交；随短线停损卖单大举出笼，促使殖利率一举弹破1.0%大关，最高至1.005%，创10年券殖利率逾半个月盘中新高。

〞流动性不好啊，手上有部位的人先停损。〞一大型证券商交易员说，〞明天又要标售，前两天被套牢的部位继续停损，就继续弹吧。〞

一大型商银交易员表示，美债殖利率走扬，且寿险业持续抛出冷门券，带动利率弹升，惟明天将标债，市场观望气氛浓厚，交投冷清。

另一大型证券商交易员则称，目前市场气氛偏空，除外在环境，另一因素是市场对于未来央行总裁人选，及央行货币政策开始产生戒心，尤其是先前市场大都认为央行短期内不会升息；惟近期却开始出现央行下半年可能升息的声音，此举代表在美国联储局多次升息后，升息氛围已延伸到亚洲。

美国指标10年期公债收益率上周五涨2个基点，报2.474%，伸手可及12月21 日创下的九年峰值2.504%。

本地时间11:26，台湾10年券106/9殖利率涨2.70基点至1.0050%，成交39.5亿台币；此前盘中新高在2017年12月21的1.015%。

而五年券107/1发行前交易殖利率则涨1.50基点至0.6850%，成交5.0亿台币；台股加权指数上涨0.21%。

交易员预估，今日106/9主要区间在0.97-1.02%；五年券发行前交易殖利率区间则在0.68-0.70%。

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