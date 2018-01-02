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台湾债市：10年指标债殖利率盘初走跌创逾一年新低，延续偏强整理格局
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January 2, 2018 / 2:37 AM / a day ago

台湾债市：10年指标债殖利率盘初走跌创逾一年新低，延续偏强整理格局

1 分钟阅读

路透台北1月2日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周二走跌，创逾一年同年券盘中新低。交易商表示，开年台债延续偏强整理格局，且美国指标10年公债殖利率年末收低，此皆带动指标五年券及10年券殖利率联袂再探波段低位，后续观望追价力道。

他们表示，五年新券107/1将于下周二(9日)标售，至上日空单量仍为个位数，相较于250亿台币标售量能明显偏少，凸显多方势力抬头打压空方氛围，毕竟第一季公债仅发行750亿台币、筹码少到可怜，多数交易商开年不敢做空五年新券。

〞乐观气氛仍持续，早上开门就有人停损，比较走轧空手行情。〞一位大型证券交易员说。

当地时间10:20，10年公债106/9殖利率最低至0.9200%，前波同年期公债盘中低位为2016年11月3日的0.9100%。五年新券殖利率最低至0.6255%，前波同年期公债盘中低位为2016年10月21日的0.600%

年末需求扶助美债价格上周五以上涨结束2017年交易，但在周一的新年假期前交投疏落。新年第一周将出炉多项数据。指标10年期公债收益率上周五收低至2.411%，上日则收在2.432%。

交易员预估，今日五年公债107/1期发行前交易区间料在0.62-0.635%；10年公债106/9期主要区间预估在0.91-0.93%。

最新相关报导链接：

--美国债市：价格上涨，新年第一周多项数据将出炉(完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)

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