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January 19, 2018 / 8:19 AM / in a day

台湾债市：10年指标债殖利率随美债收升，惟1.09%附近吸引投资盘进场

2 分钟阅读

    * 10年107/2期发行前交易殖利率随美债收升
    * 连日殖利率上冲下洗，交易商损失惨重
    * 短线关注美债走势
    * 107/2殖利率下周一主要区间料在1.05-1.13%

    路透台北1月19日 - 台湾10年公债107/2期发行前交易殖利率周五收升。交易员表示，107/2殖利率随美债走扬，惟升至1.09%附近即吸大型行库买盘进场，使殖利率稍走稳；短线观察重点在美债后市走势。
    
    他们指出，10年券殖利率近来弹高后急挫，早盘又跟随美债弹升，连日殖利率上冲下洗、交易商追高杀低，损失惨重。
    
    〞大家都被抬出来种了，还有什么好讲的？〞一大型证券商交易员说，〞你去问那些躺在救护车上的人的心情吧！〞
    
    另一大型证券商交易员则称，美国指标10年债殖利率弹破2.6%大关，台债早盘10年券殖利率跟着弹升；但近日大型银行买盘开始转趋积极，不仅主流券见大型银行买盘，冷券市场五年以下短券银行需求亦相当强劲，使台债稍走稳，〞美债弹高，台债今天没再创新高，就表示回稳了。〞
    
    但他们认为，短线台债虽略走稳，美债只要稍有风吹草动，尤其是10年指标债在周四穿破2.6%后，接下来若进一步弹高到2.7%以上，又将触发台债空单和避险需求，促使殖利率再弹高，操作上趋谨慎。
        
    交易员预估，下周一五年期107/1公债殖利率区间料在0.72-0.77%；10年券107/2期发行前交易殖利率区间则料1.05-1.13%。      
     
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   107/1                      +2.39     0.7489%  0.7370-0.7489%       2.5
 10   107/2                      +2.60     1.0900%  1.0750-1.0993%        86
 
  30    106/11                      没有成交
  20     106/8                      没有成交
  10     107/2                       1.0900%
   5     107/1                       0.7489%
   2     106/7                      没有成交
 
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选 (完)   

 (记者 罗两莎；审校 张喜良)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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