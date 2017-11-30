台湾债市：10年指标券殖利率早盘小幅反弹，反应美债区间偏空及韩国升息

路透台北11月30日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周四早盘小幅反弹。交易员表示，反应美债殖利率上日收高、韩国央行升息等利空消息，引领106/9R殖利率回升至0.99%上方狭幅盘整。

他们指出，106/9期公债二度增额券上日空单量微升至53亿台币，空单量能仍旧偏少，因下周二该券标售变数尚未厘清，料该券续在既有区间内窄幅波动，目前交投清淡暂难带动该券升破1%整数关卡，后续观察美债走势指引进一步方向。

〞台湾现在不可能升息，但要观察央行怎么回应韩国升息的事情。〞一大型证券交易员说。

韩国央行总裁李柱烈周四在记者会上表示，韩国央行货币政策委员会周四的加息决定并未获得一致通过。之前该央行决定加息，为逾六年来首次。

美债收益率周三大多上涨，受助于美国联邦储 备理事会(FED/美联储)主席叶伦对经济发表乐观讲话，以及数据显示第三 季美国经济增速快于预期。10年期和30年期公债收益率攀升至两周高位；10年期公债升至2.376%，周二则收在2.337%。

本地时间10:45，10年券106/9R发行前交易殖利率升1.05基点至0.9935%，区间在0.9918-0.9975%，成交28.5亿台币；五年券106/10则暂无成交；至于台股加权指数涨0.68%，此前一度大跌逾百点失守季线，主要受累于美国科技类指数重挫。

交易员预估，今天10年增额券106/9R期发行前交易殖利率成交区间在0.98-1.00%；五年券106/10殖利率成交区间则料在0.65-0.67%。

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