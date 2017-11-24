台湾债市：10年指标券殖利率早盘小跌，惟市场观望气氛浓成交急冻

路透台北11月24日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周五早盘小跌；交易员表示，因美国金融市场休市，早盘台债因无利多或利空题材，殖利率仅小幅下滑，市场观望气氛浓厚，成交量急冻。

他们表示，10年券殖利率在经前两天回测0.98%及0.99%大关均未能成功后，早盘多方退场观望，交投亦显得格外冷清，短线料将陷区间狭幅整理格局。

〞好冷咧，大家都退场观望，因为美债没有开。〞一大型银行交易员说。

一大型证券商交易员亦称，美债因感恩节休市，台债早盘仅呈幅度波动，交投极冷，短线波动幅应该不会太大，也不会有大行情。

本地时间10:11，10年券106/9R发行前交易殖利率跌0.37基点至0.9940%，成交3.0亿台币；而五年券则零成交，至于台股加权指数则跌0.14%。

交易员预估，今天10年增额券106/9R期发行前交易殖利率成交区间在0.99-1.01%，五年券106/10期殖利率成交区间在0.65-0.67%。

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