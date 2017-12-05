台湾债市：10年指标券殖利率早盘微跌，交投淡静观望午间标债结果

路透台北12月5日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周二早盘微跌，惟交投淡静观望午间标债结果出炉。

交易员指出，106/9期公债二度增额券上日空单量微升至58.5亿台币，相较于250亿台币标售金额，空单量能偏少，午间标售结果出炉前，该券料陷入狭幅盘整格局。

〞早盘少量成交不代表标债。〞一大型银行交易员说。

午间央行将代财政部标售10年期公债106/9期二度增额券，发行金额预定250亿台币，将于8日(周五)发行；路透调查结果显示，此次得标利率料在0.985-1.009%。

美国公债收益率周一下跌，但仍高于上周五尾盘所及的水准，受助于在美国参议院周六通过了税改议案后，对国会将完成税改立法的信心增强。10年美国公债收益率收报2.385%，较周五收盘水准高出2个基点，但较周一开盘水准低约3.5个基点。

本地时间10:34，10年券106/9R发行前交易殖利率跌0.45基点至0.9865%，区间在0.9855-0.9880%，成交5.5亿台币；台股加权指数跌0.58%。

交易员预估，标债前10年增额券106/9R期发行前交易殖利率成交区间在0.98-1.00%。

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--美国债市：公债收益率在参院通过税改议案后上涨，但升幅受风险所限(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良)