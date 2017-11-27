台湾债市：10年指标券殖利率早盘微跌，交投清淡下维持区间盘整格局

路透台北11月27日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周一早盘微跌；交易员认为，目前交投持续清淡下，106/9R续持在既有区间狭幅盘整，暂缺乏明显方向引领。

他们指出，106/9期公债二度增额发行券发行前交易已逾一周，至上日空单量仅49亿台币，仍属温和偏少，现在台债主流券殖利率仍在低档整理，对外在利空反应较显钝化。

〞往下追也不愿意，往上也不要，大家交易意愿不高。〞一大型银行交易员说。

另位券商交易员亦称，随着106/9R殖利率趋跌逼近0.99%的整数关卡，追价意愿降低，导致交投异常淡静，今日该券料续在0.99%上方窄幅波动，至于金管会关注保险业投资国际板债券投资规范，保险业将考量外币债券避险成本，保险资金有机会回流台币债券。

金管会主委顾立雄上日接受路透专访表示，目前保险业海外投资比重相当高，承担很大的汇率风险，需要有一些风险控管动作，已与业者达成明年将调高保险业外汇价格变动提存比率的共识，并将拟定国际板债券风险管理守则，计画明年推出。

本地时间11:04，10年券106/9R发行前交易殖利率跌0.32基点至0.9938%，成交7.5亿台币；而五年券则零成交，至于台股加权指数则跌0.69%。

交易员预估，今天10年增额券106/9R期发行前交易殖利率成交区间在0.990-0.998%。

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