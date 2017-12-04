台湾债市：10年指标券殖利率早盘微跌，交投清淡关注明日新债标售

路透台北12月4日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周一早盘微跌交投清淡，关注明日该期券标售结果。

他们指出，106/9期公债二度增额券上日空单量微升至56.5亿台币，相较于250亿台币标售金额，该券空单量能仍旧偏少，明日标售结果出炉前，该券料续在现有区间狭幅整理。

〞殖利率稍微向下一点点，没什么量。〞一大型银行交易员说。

美国公债收益率周五急跌，之前ABC News报导称，美国前国家安全顾问弗林表示，他准备在作证时告诉调查人员，是当时的总统候选人特朗普指示他与俄罗斯官员接触。10年美国公债收益率从周四尾盘的2.415%跌至2.315%的低位，尾盘报2.365%。不过美债亚洲盘该券殖利率已回到2.40%上方。

本地时间9:56，10年券106/9R发行前交易殖利率跌0.26基点至0.9955%，区间在0.9954-0.9985%，成交6亿台币；台股加权指数跌0.03%。

交易员预估，今天10年增额券106/9R期发行前交易殖利率成交区间在0.98-1.00%。

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