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台湾债市：10年指标券殖利率早盘由升转跌，回归量缩整理关注标债结果
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2017年12月1日 / 凌晨2点35分 / 2 天前

台湾债市：10年指标券殖利率早盘由升转跌，回归量缩整理关注标债结果

1 分钟阅读

路透台北12月1日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周五早盘由升转跌。交易员表示，106/9R殖利率开盘随美债区间偏空，惟该券殖利率升破1%后追空意愿明显降低，带动该券回归量缩狭幅整理，观望美国税改议案进展及下周二(5日)该券标售结果。

他们指出，106/9期公债二度增额券上日空单量微升至54亿台币，空单量能仍旧偏少，且该券殖利率一升向原券及首度增额券得标利率1.009%时，交投更显清淡，料新券标售结果出炉前，该券续在既有区间内窄幅波动。

〞大家都在等利率上去再买，但利率上1%都不愿意空。〞一大型银行交易员说。

美国公债收益率周四大幅上升，因有消息称，参议员麦凯恩已经表态支持参议院版的税改议案，这可能降低议案在国会获得最终通过的难度。10年期美国公债收益率急升至五周高位；10年公债升至2.415%，稍早曾触及五周高点2.437%。

本地时间10:21，10年券106/9R发行前交易殖利率跌0.30基点至0.9970%，区间在0.9970-1.0050%，成交1.5亿台币；五年券106/10则暂无成交；至于台股加权指数跌0.31%。

交易员预估，今天10年增额券106/9R期发行前交易殖利率成交区间在0.98-1.01%。

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--《综述》美国10月消费者支出降温，通胀上升(完) (记者 詹静宜；审校 杨淑祯)

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