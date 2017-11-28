台湾债市：10年指标券殖利率早盘窄幅波动，近期料续在0.98-1.00%内徘徊

路透台北11月28日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周二早盘横向窄幅波动；交易员表示，盘初106/9R殖利率随美债些微走跌向前波低位0.98%，随即引来获利调节卖需增温，使该券殖利率反转微升至0.99%附近盘整。

他们指出，106/9期公债二度增额券上日空单量微减至47亿台币，空单不增反减料后续轧空不易，下周二该券标售前料续在既有区间狭幅整理。

〞现在追价无力，靠近前低又有卖盘出笼。〞一大型证券交易员说。

另位大型银行交易员亦称，目前台债仍维持区间盘整格局，交投青睐在区间内来回操作，使106/9R殖利率持续在0.98-1.00%区间内徘徊。

美国公债收益率周一下滑，盘中交投震荡，部分因美股在稍早触及纪录高位后回软，以及有报导称朝鲜可能在准备又一次的核弹试验。指标10年期公债 收益率报2.3280%，周五收报2.34%。

本地时间10:35，10年券106/9R发行前交易殖利率升0.06基点至0.9906%，交投区间介在0.9845-0.9930%狭幅区间内，成交52.5亿台币，至于台股加权指数则跌0.29%。

交易员预估，今天10年增额券106/9R期发行前交易殖利率成交区间在0.98-1.00%。

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