台湾债市：10年指标券殖利率早盘续在0.99%附近整理，后续观察追价力道

路透台北11月29日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周三早盘续在0.99%附近整理。交易员表示，多方藉由强势台币题材进场，压低五年券和30年券殖利率均创逾一年新低，带动106/9R在现有区间偏多盘整，后续关注进一步追价力道。

他们指出，近期台币兑美元盘中升破30元大关，带动外资汇入可望炒热短券的议题，有多方看好五年券有望间接受惠，让该券殖利率探向市场预估区间低位0.65%。

〞想透过五年券带盘，但追价意愿还是不足。〞一大型银行交易员说。

他们并称，106/9期公债二度增额券上日空单量持续微减至46.5亿台币，空单量能仍旧低迷，下周二该券标售前料仍在现有区间内窄幅波动。

五年券106/10殖利率盘中低见0.6510%，五年券前低为2016年10月24日的0.647%；30年券106/11殖利率盘中低位报1.6550%，30年券前低为2016年8月4日的1.37%。

美债收益率周二上涨，因消费者信心数据良好，参议院金融委员会投票同意推进税改议案，令风险胃纳改善，扶助美股创纪录收盘新高。指标10年期公债升至2.337%，周一则收在2.328%。

本地时间10:37，10年券106/9R发行前交易殖利率跌0.59基点至0.9856%，区间在0.9852-0.9925%，成交25.5亿台币；五年券106/10殖利率跌0.55基点至0.6510%，区间在0.6510-0.6515%，成交1.5亿台币；至于台股加权指数则涨0.29%。

交易员预估，今天10年增额券106/9R期发行前交易殖利率成交区间在0.98-1.00%；五年券106/10殖利率成交区间则料在0.65-0.66%。

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