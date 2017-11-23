台湾债市：10年指标券殖利率早盘走低，受美债下滑带动惟交投偏冷

路透台北11月23日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周四早盘走低；交易员说，10年券跟随美债殖利率下滑，但因连续两个交易日都杀尾盘，市场多偏观望态度，交投偏冷，成交量明显缩减。

他们指出，虽然目前没有较大的利空消息，惟时值进入年底，且随殖利率跌至相对低档，交易商大都不愿留仓，采短线操作策略，带动当冲盛行。

〞连续两天的洗刷刷，尾盘都被轰，早上大家还是休息一下，量也变小了。〞一大型证券商交易员说。

一大型银行交易员表示，因时值进入年底，交易员大多采短打策略，比照股票当日冲销操作模式，〞就跟股票一样啦，利率上来到1.0%就买一点，下去就调节，大家都是短线操作。〞

他们并指出，从近日殖利率跌至1.0%下方，短多即进场获利了结，但往上殖利率只要弹到1.01%附近即吸引短多买盘进场来看，短线殖利率料将难脱区间窄幅整理格局。

美国指标10年期公债价格上扬10/32，收益率报2.32%，低于周二的2.36%。

本地时间10:46，10年券106/9R发行前交易殖利率跌1.05基点至0.9955%，成交31.5亿台币；五年券106/10殖利率跌0.45基点至0.6590%，成交1.5亿台币；至于台股加权指数则涨0.35%。

交易员预估，今天10年增额券106/9R期发行前交易殖利率成交区间在0.98-1.0%，五年券106/10期殖利率成交区间在0.65-0.665%。

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