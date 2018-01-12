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台湾债市：10年指标券殖利率早盘走扬，因冷券卖单续出笼及台股止跌
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#亚洲
January 12, 2018 / 2:57 AM / a day ago

台湾债市：10年指标券殖利率早盘走扬，因冷券卖单续出笼及台股止跌

1 分钟阅读

路透台北1月12日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周五早盘上扬。交易员称，受到冷券卖盘持续出笼及台股止跌反弹影响，促使利率止跌反弹；惟随殖利率弹至1.04%附近即引买盘进场，使弹幅缩减。

他们指出，因昨天是五年券107/1期的最后回补日，空方多偏谨慎，殖利率跟着走低；惟目前市场气氛仍偏空且筹码零乱，早盘空方略转积极，殖利率再度弹升。

〞本来盘就很弱啦，今天空方开始积极一点，又可以空了！〞一中型银行交易员说，〞但1.03%以上就有人进场了，1.04%这个点位可以买了。〞

一大型证券商交易员则表示，这波殖利率一路强弹，使得去年底进场的交易商大都已赔钱，加上10年券换券交易在即，部分交易商早盘丢出旧券等待下周换券交易，带动殖率利率弹升；惟弹高后即引买盘进场，短线料将区间整理。

美国公债收益率周四下跌，指标10年期公债价格上升6/32，收益率报2.53%，周三曾升至3月15日来最高2.597%。

本地时间10:45，10年券106/9殖利率涨0.80基点至1.0350%，成交55.0亿台币；五年券107/1殖利率涨1.08基点至0.7270%，成交16.0亿台币；台股加权指数则涨0.60%。

交易员预估，今日106/9主要区间在1.02-1.05%；五年券107/1殖利率区间则在0.71-0.73%。

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