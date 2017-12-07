台湾债市：10年指标券殖利率早盘走跌续探三个月新低，后续关注追价意愿

路透台北12月7日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周四早盘走跌，续创三个月盘中新低。交易员表示，由于今日为10年债106/9二度增额券空单最后回补日，利于区间偏多整理，惟该券殖利率跌向今年盘中新低0.95%略见压，后续关注多方追价意愿。

交易员指出，因美联储下周议息会议变数仍在，且106/9R殖利率临近0.95%暂且消化部分获利调节卖需，今日该券料在现有区间窄幅波动，短线观察0.95%整数关卡能否有效突破。

〞逼近今年新低，有点近关情怯。〞一大型证券交易员说。

美国公债收益率周三全线下跌，因风险意愿下降，一些外国股市遭到抛售，一系列美国经济数据大致未能令人留下深刻印象，加上地缘政治风险，对公债收益率带来进一步压力。10年美国公债收益率微跌收报2.33%，上日则在2.356%。

本地时间10:50，10年券106/9R发行前交易殖利率跌0.56基点至0.9560%，区间在0.9560-0.9643%，成交43亿台币；10年券前波盘中低位为9月8日的0.9500%；台股加权指数跌0.26%。

交易员预估，今日10年增额券106/9R期发行前交易殖利率成交区间在0.95-0.97%。

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--美国债市：公债收益率下跌，因美国数据和地缘政治风险(完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)