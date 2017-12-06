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台湾债市：10年指标券殖利率早盘走跌至近三个月新低，反应新债标低利多
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2017年12月6日 / 凌晨3点03分 / 2 天前

台湾债市：10年指标券殖利率早盘走跌至近三个月新低，反应新债标低利多

1 分钟阅读

路透台北12月6日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周三早盘走跌，创近三个月盘中新低。交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率上日微收跌，及市场持续反应10年新券标低于预期的利多，带动106/9R殖利率早盘跌破0.97%，后续关注进一步追价力道。

交易员指出，尽管市场预期美联储下周议息会议将再行升息，但台债近期被需求面引领区间偏多，短线106/9R仍有机会挑战0.95%关卡，短线主流券殖利率料续有缓跌空间。

〞这边要大跌也难，年底追价有风险，大家会稍微克制。〞一大型银行交易员说。

今日106/9R殖利率盘中最低来到0.9670%，10年券前波盘中低位为9月11日的0.9650%。

美国短期公债收益率周二升至逾八年高位，因投资人对美国国会将通过税改立法以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)明年将加息数次的预期升温。10年美国公债收益率微跌收报2.356%，上日则在2.379%。

本地时间10:21，10年券106/9R发行前交易殖利率跌1.29基点至0.9690%，区间在0.9690-0.9770%，成交37.5亿台币；台股加权指数跌0.77%。

交易员预估，今日10年增额券106/9R期发行前交易殖利率成交区间在0.96-0.98%。

最新相关报导链接：

--美国债市：短债收益率触及多年高位且收益率曲线趋平，押注联储本月升息(完) (记者 詹静宜；审校 曾祥进)

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