台湾债市：10年指标券殖利率早盘随美债走跌，然短线不易跌破0.98%

路透台北11月22日 - 台湾指标10年公债106/9R期发行前交易殖利率周三早盘随美债出量走跌。交易员表示，该券殖利率昨天尾盘弹幅较大，早盘交易商趁势往下追，促使殖利率反转下滑，惟逢低即引来银行获利了结卖单进场，短线应不易跌破0.98%。

一大型银行交易员指出，昨天30年公债106/11标得比市场预期好，带动10年券殖利率一度急杀至0.98%，但收盘又弹升到1%以上；因上日尾盘波动幅度较大，早盘跟随美债殖利率走低顺势修正，但往下追价已偏谨慎。

〞哇，早盘量不小咧，看起来昨天追低丢高的人，今天早盘又进来追低了。〞一大型证券商交易员说，〞今年很难做啊，一整个在鬼打墙，交易员一路碰壁，就跟打回力球一样，除了拍子四面都墙壁。〞

财政部委托央行周二标售的30年期公债106/11期得标利率在1.667%；该结果低于路透调查预估的1.680-1.715%，较上次标售的30年公债106/6得标利率1.9220%低25.5个基点。

交易员表示，早盘台债殖利率除跟随美债走跌，另一因素是修正上日尾盘的急弹行情，在交易商往下追、银行逢低获利了结之下，交投明显转趋热络，成交量亦跟着扩增。

但他们同时指出，目前市场暂无利多与利空消息，且从上日10年券殖利率跌至0.98%追价即无力来看，近期该关口应不太容易跌破，而往上在1.01%附近又有买盘进场，短线料将呈区间整理。

10年期美债周二价格升2/32，收益率报2.36%，低于周一的2.37%。

本地时间10:46，10年券106/9R发行前交易殖利率跌1.48基点至0.9870%，成交84.5亿台币；五年券106/10殖利率跌0.35基点至0.6580%，成交1.5亿台币；台股加权指数则上涨0.87%。

交易员预估，今天10年增额券106/9R期发行前交易殖利率成交区间在0.98-1.01%，五年券106/10期殖利率成交区间在0.65-0.68%。

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