台湾债市：10年指标券殖利率止弹走跌，因美债略走稳及短线买盘进场

路透台北1月11日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周四早盘止弹走跌。交易员称，随美债略走稳，加上短线弹幅已大，吸引短线买盘进场，带动殖利率反转下跌，料1.05%附近应略有支撑；但观察重点仍在美债后市走势。

他们表示，因美国指标10年债殖利率在弹高后留下影线，加上今天是五年券107/1期的最后回补日，在空方回补带动下，早盘五年券殖利率亦呈下跌走势。

〞(10年券)1.05%目前看来暂时的支撑，但后面还是要看美债啦。〞一中型银行交易员说。

一大型证券商交易员指出，美国10年指标债殖利率在2.6%附近应有守，加上台债短线弹幅已大，近日台股又出现转弱迹象，应不易越过1.05%大关，〞资金反手回来的机率是有的，因为现在是相对的高点。〞

一大型票券商交易员则称，因10年券将换券交易，且随殖利率弹破半年线(1.0109%)并贴近年线(1.0538%)，吸引买盘稍稍进场使殖利率止稳。

他表示，这波殖利率弹幅很大，不少交易员遭停权，相较之下投资盘角色较吃重，不仅10年券殖利率弹到1.05%即吸引银行买盘进场，五年券亦有票券商买盘陆续进驻，使殖利率止弹下滑。

台湾财政部将在2月5日标售10年期公债107/2期，金额预订250亿台币，并于2月8日发行；1月中旬则将进行发行前交易。

指标10年期美债收益率周三尾盘下跌至2.564%，盘中高见至3月15日以来最高的2.597%。

本地时间10:58，10年券106/9殖利率跌0.55基点至1.0395%，成交51.5亿台币；而五年券107/1发行前交易殖利率则跌1.10基点至0.7200%，成交17.5亿台币。台股加权指数则跌0.46%。

交易员预估，今日106/9主要区间在1.02-1.04%；五年券107/1发行前交易殖利率区间则在0.70-0.73%。

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