台湾债市：10年新券首日发行前交易殖利率高于旧券，春节前料易上难下

路透台北1月18日 - 台湾指标10年公债107/2期周四首日发行前交易，殖利率较旧券为高。交易员表示，美债殖利率收升，引旧券106/9期停损单大举出笼，带动殖利率强弹，惟随即引空单回补，促使其殖利率反转走跌。

一大型证券商交易员称，因这波殖利率弹升得快又久，加上10年券穿破1.05%重要支撑，让市场更没信心；早盘殖利率虽呈止弹下跌走势，但料春节前台债殖利率恐易上难下，1.05%已成10年券很大压力区。

〞这波上来的时间太久了，出乎预料之外的久，而且一直压不下来，大家都会怕啊。〞该交易员说，〞早盘（殖利率）先上后下，尾盘很难预估。台债最重要的是筹码，现在筹码乱掉了，接下来就乱七八糟。〞

另一大型证券商交易员指出，昨天10年106/9期空单量进一步冲高到56亿台币，显示市场气氛依旧偏空，持券信心极薄弱；短线殖利率波动幅度将加大，但从整体趋势来看殖利率仍是往上，〞我觉得还会往上，要停损但没有人要拿，赔钱，不敢玩了。〞

交易员并称，107/2期10年新券今天发行前交易第一天，因市场气氛偏空，殖利率较旧券106/9期高是属合理，后续则须观察行库买盘的态度及美债走势。

他们表示，市场气氛不好，上方支撑目前看不出来，但依去年经验，10年券殖利率在1.1%-1.13%间大型银行买盘应会相当强劲，1.13%附近应有强劲的支撑，往下则不易突破1.05%。

美国指标10年期公债收益率周三升至2.561%，周二收报2.544%。

本地时间11:28，10年券107/2发行前交易殖利率在1.0850%，成交121.5亿台币；而106/9期殖利率下跌1.86基点至1.0725%，成交46亿台币；五年券107/1殖利率则跌1.05基点至0.7435%，成交12亿台币；台股加权指数则涨1%。

交易员预估，今日10年券107/2期发行前交易主要区间在1.05-1.13%；五年券107/1殖利率区间则在0.74-0.77%。

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