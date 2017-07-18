台湾债市：10年期公债早盘殖利率随美债走跌，惟追价谨慎短线偏盘整

路透台北7月18日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周二早盘走跌。交易员称，受美债殖利下跌激励，台债殖利率亦跟着走低，惟往下银行追价意愿低，证券商多单亦偏谨慎，短线殖利率料呈区间盘整。

他们表示，近来国际市场变化较大，继加拿大央行上周宣布升息后，美联储(FED)将公布缩表，另欧洲和英国央行亦可能调整货币政策；随国际市场气氛改变，台债中长线亦将受影响。

〞最近多单还是想做多，但整个国际市场氛围已经改变，行库不会往下追啦。〞一大型银行交易员说，〞美债和国际市场走势不一样了，大家都小心翼翼地把底部往上调。〞

他并称，全球主要央行近期均释出将调整量化宽松政策等讯息，早盘台债殖利率虽跟随美债走低，但追多意愿已偏谨慎，短线应随时密切注意国际金融市场变化。

一大型证券商交易员亦称，台债虽与国际市场连动性较低，惟因国际市场气氛偏谨慎，台债追价意愿亦跟着偏弱，〞往下追大家都没有信心啊，现在又不是多头的市场，偏整盘啦。〞

他表示，美债方向不明确，且接下来存在FED将公布缩表及欧洲央行不排除调整货币政策等不确定因素，市场预期的紧缩效应会逐渐显现；而台债市场虽是自行圈成的小游泳池，但外资一旦撤离致利率弹升，台债仍将受影响。

加拿大央行12日一如预期升息，称对经济前景更有信心，且需忽略通胀疲弱的影响，但表示，由于不确定性和金融系统的脆弱性犹在，未来利率决定将取决于数据。

美国10年期公债收益率周一尾盘跌至2.310%，上周五尾盘为2.319%。

本地时间10:46，10年券106/4殖利率跌0.94基点至1.0596%，成交54.5亿台币；五年券106/5R殖利率跌1.8基点至0.7470%，成交7.5亿台币；台股加权指数则跌0.08%。

交易员预估，今日106/5R公债殖利率区间料在0.74-0.77%；106/4期殖利率交投区间料在1.05-1.07%。

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