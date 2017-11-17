台湾债市：10年期公债殖利率早盘上扬，增额券表现淡静

路透台北11月17日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周五早盘上扬。交易员称，昨晚美国10年公债殖利率弹升，带动台债跟进反应，不过今日登场的106/9二次增额券并未较现券明显走高，显示空方态度保守。

交易员表示，纵然国际债市趋势偏空，但台债还是受制于筹码供给偏少、资金去化需求未有效解决的限制，因此殖利率明显大跌大弹的机率都偏低。

〞大家对R券(106/9R)应该没期待了，量没出来，与现券价差也没变化。〞一证券商交易员说。

他表示，106/9现券与第一次增额券的得标利率都是1.009%，显示买盘对此利率的认同度高，空方想在第二次增额券扳回一城的机率不高。惟对多头而言，也不想让二次增额券得标利率进一步走低，既然多空都没什么期待，就难出现方向性。

另一证券商交易员则称，今日106/9二次增额券走势蛮安静的，显示空单心态相对谨慎，但交易盘因国际债市偏空也不愿进场追价，因此台债只能继续陷在狭幅区间内盘整。

本地时间10:29，10年增额券106/9R发行前交易殖利率弹0.8基点至1.0158%，成交6.5亿台币；五年券106/10尚未成交；台股加权指数涨0.88%。

交易员预估，今天10年增额券106/9R期发行前交易殖利率成交区间在1.01-1.025%，五年券106/10期殖利率成交区间在0.67-0.69%。

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