台湾债市：10年期公债殖利率早盘下跌，因美债殖利率修正但追价意愿有限

路透台北11月15日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周三早盘下跌。交易员称，昨晚美国10年期公债收益率回落至2.40%以下，多方趁势轧空，但因实质空单不多且交易商追价意愿低落，令殖利率跌幅收敛。

交易员表示，目前外部环境在主要国家货币政策正常化影响下，债市殖利率多缓步上扬，但台债因有筹码优势，银行为去化资金仍逢高承接债券，交易商虽不认同目前的殖利率水准，但也只能无奈接受。

〞交易商并没有看多，因为外部环境是往货币正常化走，所以变成僵在这边。〞一证券商交易员说。

另一证券商交易员则称，美债因短端殖利率持续往上，未来要演出轧空走势已经不易，但要期待10年券能突破前高，可能需要更大的利空来带，但以目前环境来看，似乎找不到题材。

本地时间10:04，10年券106/9殖利率跌1.25基点至1.0175%，成交28.0亿台币；五年券106/10殖利率跌1.15基点至0.6865%，成交1.5亿台币；台股加权指数跌0.43%。

交易员预估，今天10年券106/9期殖利率成交区间在1.010-1.025%，五年券106/10期殖利率成交区间在0.68-0.70%。

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