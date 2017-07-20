台湾债市：10年期公债殖利率早盘小跌，市场观望稍晚欧洲央行会议结果

路透台北7月20日 - 台湾指标10年公债106/4期殖利率周四早盘小跌。交易员称，美债变化不大，台债殖利率的波动幅度也很小，仍在平盘附近观望今日稍晚欧洲央行会议结果。

他们认为，美债若近期波动不大，则台债殖利率料仍落于区间之内不会剧烈波动。台债的筹码仍少，资金充裕的环境将令台债殖利率易跌难涨。

〞美债很冷交易很窄，台债波动就更小，今天虽然小跌但没有方向性，〞一位中型证券商交易员说。

周四稍晚有欧洲央行管理委员会会议并宣布利率决议。之后欧洲央行总裁德拉吉举行记者会(GMT 1230)。

美债收益率周三基本持平，交投清淡，指标公债收益率在周四欧洲央行召开政策会议前触及近三周最低。1826 GMT，指标10年期美债收益率报2.266%，略高于周二收盘，周三稍早触及2.255%，根据路透数据，这是6月29日以来最低。

本地时间10:31，五年券106/5殖利率跌0.40基点至0.7430%，成交1.5亿台币；10年券106/4殖利率跌0.25基点至1.0600%，成交8.5亿台币；至于台股加权指数则跌0.05%。

交易员预估，今日106/5公债殖利率区间料在0.74-0.75%；106/4期殖利率交投区间料在1.05-1.07%。

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--美国债市：公债收益率基本持平，市场等待欧洲央行会议(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)