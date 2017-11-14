台湾债市：10年期公债殖利率早盘弹升，因美债偏空但逢高仍有买盘承接

路透台北11月14日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周二早盘弹升。交易员称，因昨晚美债走势仍旧偏空，在美国10年期公债收益率站稳2.40%状况下，令部分交易商缺乏持券信心。

不过交易员也表示，台债仍具备筹码优势，要让买盘信心进一步遭受打击，还是得靠美债殖利率继续往上弹升。本周五106/9二次增额券即将发行前交易，可观察现券空单的累积程度，作为判断空头动向的依据。

〞106/9还是偏稳固，在相对抗弹过程中消化浮额。〞一证券商交易员说。

另一银行交易员则称，弹升过程中，仍有买盘逢高承接，限制了殖利率的弹幅。预计此一窄幅波动的格局将维持到周五106/9二次增额券登场时。

台湾财政部12月5日将标售10年期增额发行106甲9期公债250亿台币，于12月8日发行，本周五将进行发行前交易。

本地时间10:27，10年券106/9殖利率弹0.81基点至1.0306%，成交23.5亿台币；五年券106/10尚未成交；台股加权指数小跌0.01%。

交易员预估，今天10年券106/9期殖利率成交区间在1.025-1.04%。

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