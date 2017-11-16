台湾债市：10年期公债殖利率早盘走低，惟接近1.0%关卡追价意愿有限

路透台北11月16日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周四早盘下跌。交易员称，美国10年公债殖利率持续回档修正，令106/9也顺势靠向1.00%，但交易商追价意愿不高，殖利率仅能在低档盘整。

交易员表示，台债因筹码集中优势，近期对利多反应高于利空，但毕竟国际债市走势偏空，台债不可能独好。明日106/9二次增额券就要开始发行前交易，预料殖利率也不至于较现券开高太多。

〞去年第四季，债市殖利率因为美国总统特朗普当选大弹，今年应该会不同。〞一票券商交易员说。

他表示，美债殖利率曲线因12月即将升息而走平，整体波动度也降低，在美联储12月会议结束后，预料市场将陷于缺乏方向的盘整走势，台债在此情形下，也会维持低档窄幅整理格局。

另一证券商交易员则称，短线除非国际债市表现更糟，像是美国10年期公债收益率突破2.6%，否则台债不会有什么特别反应。

本地时间10:29，10年券106/9殖利率跌0.81基点至1.0089%，成交32.0亿台币；五年券106/10殖利率跌0.82基点至0.6788%，成交2.5亿台币；台股加权指数涨0.08%。

交易员预估，今天10年券106/9期殖利率成交区间在1.00-1.015%，五年券106/10期殖利率成交区间在0.67-0.69%。

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