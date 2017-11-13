台湾债市：10年期公债殖利率随美债弹升，惟交投冷清短线窄幅波动

路透台北11月13日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周一早盘走扬。交易员称，受美债殖利率弹升影响，台债早盘跟着冲高，惟交投冷清，成交量急冻；短线料将呈窄幅波动，观察重点则在美债走势，及周五的二次增额公债106/9R发行前交易情况。

他们表示，随着美国指标10年期公债殖利率上周五弹破2.40%，显示市场气氛偏弱，台债虽挟带着筹码集中度的优势，但仍不敌外在偏空环境，早盘跟随美债殖利率弹高。

〞美债弹升啊，但没有人要跟，交投很冷。〞一大型银行交易员说，〞我们预估殖利率应该会再往上走，因为美债偏空。〞

一大型证券商交易员称，美国指标债殖利率弹破2.4%，显然较先前的2.35%更形弱势，由于美债气氛偏空，台债虽有筹码集中的优势，但还是不敌外在环境偏空，促使殖利率弹高；但往上弹至1.05%以上就会吸引来自大型行库买盘进场，短线弹幅应有限，难脱窄幅波动格局。

台湾财政部12月5日将标售10年期增额发行106甲9期公债250亿台币，于12月8日发行，本周五将进行发行前交易。

美国公债收益率周五攀升，收益率曲线变陡，10年期公债收益率上周五盘中触及一周半峰值2.405%，两日前触及三周低位2.304%。

本地时间10:47，10年券106/9殖利率涨1.39基点至1.0281%，成交4.5亿台币；五年券106/10发行前交易则零成交；台股加权指数小跌0.03%。

交易员预估，今天10年券106/9期殖利率成交区间在1.02-1.04%。

最新相关报导链接：

--美国债市：公债收益率曲线变陡，垃圾债企稳

--全球金融：当前股市回落并非真正的大跌行情--美银美林

--全球贸易：TPP在美国缺席的情况下继续向前推进，将更名为CPTPP（完） (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)