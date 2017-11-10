台湾债市：10年期指标公债殖利率早盘随美债小升，成交意兴阑珊

路透台北11月10日 - 台湾指标10年公债106/9期殖利率周五早盘随美债小升。交易员指出，增额券106/9R今日交割并入106/9期，惟国际消息面淡静，成交意兴阑珊，不排除下周的债市也落入同样清淡局面。

他们认为，台债波动很小，且年底将届流动性不佳状况料持续，除非美债出现较大幅波动，否则台债窄幅盘整情况将延续。

〞非常清淡，可以打蚊子了，〞一位大型商银交易员说。

他们表示，下周五有二次增额公债106/9R将首日发行前交易，不排除届时台债的波动度会稍微回升；另外也可以注意一下30年期公债106/11发行前交易的成交情况。

30年公债106/11将于11月21日标售，金额预定250亿台币，24日交割。

本地时间上午10:11，106/9期公债殖利率小升0.35个基点，报1.0115%，成交6.5亿台币。交易员预估该期券今日交投区间将介于1.0-1.02%。

美国公债收益率周四上涨，10年期公债收益率从近三周低点反弹，因本周有公债和公司债供应，这被对联邦税改计划能否通过的担忧部分抵消。10年期美债收益率涨逾1个基点，至2.333%，周三稍早触及近三周低位的2.304%。

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--美国债市：公债收益率上涨，因新债供应抵消对税改计划的担忧（完） (记者 高洁如; 审校 张喜良)